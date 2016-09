Dérapage dangereux

Plus ça avance et plus ça se complique. La situation dans le secteur de l’Education est à tout point de vue sortie de son cadre pédagogique naturel pour verser dans des considérations politiciennes et idéologiques. Les derniers développements enregistrés ces derniers jours, ont vraiment de quoi inquiéter.

En effet, la décision d’une association des parents d’élèves de boycotter l’école algérienne, est une grave première que nous enregistrons dans ce secteur. Manifestement, un nouveau palier vient d’être franchi dans l’opposition aux nouvelles réformes engagées dans le secteur. Nous ne sommes plus dans le cadre virtuel des réseaux sociaux qui se sont spécialisés dans les attaques contre la ministre de l’Education, mais bien dans un terrain bien plus dangereux, puisque c’est l’avenir même des enfants et des élèves qui est aujourd’hui au cœur de cette sale guerre, orchestrée par des clans bien désignés qui se soucient peu des dégâts qu’ils occasionnent à tout un pays et à son avenir, puisque leur seule obsession est d’éjecter la ministre du gouvernement. Ils sont prêts à tout sacrifier, pays et peuple, pour atteindre leur objectif. Et cela commence à vraiment inquiéter et à susciter des interrogations sur les motifs réels de ces personnes.

Si une certaine presse veut le scalp de la ministre comme un trophée de victoire en se faisant le relais de ces cercles qui ne supportent pas de voir l’école échapper à leur contrôle, d’autres oeuvrent à fermer à l’Algérie toutes les portes du progrès et de l’ouverture sur le monde et les autres civilisations.

Il serait bien naïf de croire que ces gens s’arrêteront au seul fait de faire déguerpir la ministre de l’équipe gouvernementale. Leurs objectifs et leurs desseins sont bien plus ambitieux que cela, puisqu’ils s’opposeront à tout vent de réforme et peu importe le nom de celui ou de celle qui les portera. Ces personnes ne veulent pas d’une école républicaine, mais d’une école coranique qui se limitera à enseigner les fondements de l’islam et pas l’islam de la tolérance et de l’ouverture sur l’autre, mais l’islam qui leur sied. Autrement dit à garder l’école sous leur seule influence.

Il ne s’agit pas pour nous de verser dans une défense aveugle de Mme Benghebrit qui a aussi à assumer ses erreurs comme tout autre ministre, mais à défendre l’école algérienne qui ne doit pas être otage de ces forces de l’obscurantisme qui, en réalité, ne font de la ministre qu’un bouc émissaire pour faire passer des ambitions encore plus dangereuses.

Par Abdelmadjid Blidi