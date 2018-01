Dérives, incompétence et laisser-aller!

Lors de ses visites de travail et d’inspection à travers les Communes d’Oran, le wali d’Oran a souvent remarqué, et dénoncé le décor insalubre rencontré sur le trajet même devant être emprunté par le chef de l’exécutif et les responsables qui l’accompagnent. «C’est dommage de voir qu’un P/APC ne peut même pas gérer le circuit d’une visite du wali», avait déclaré Mouloud Chérifi lors d’une récente réunion avec les maires. Une remarque qui illustre à elle seule l’ampleur des défaillances et des carences marquant encore et toujours ce terrain de gestion et de maintenance du cadre urbain à travers les agglomérations. Ne ratant aucune occasion permettant de rappeler aux élus leurs devoirs et leurs missions, le wali d’Oran ne cesse d’inculquer aux uns et aux autres le sens des responsabilités et les vertues élémentaires du travail et de l’engagement au profit de la collectivité. Il se trouve, hélas, que dans bon nombre de cas, les acteurs installés aux commandes des APC ne sont là que pour de sordides intérêts personnels ou pour assouvir un fantasme de pouvoir et de «notoriété». Loin d’être préoccupés outre mesure par le déplorable état des lieux du cadre de vie collectif dont ils ont la charge, certains ne pensent surtout qu’à tirer profit d’un quelconque marché public ou transaction financière lié à un projet d’amélioration urbaine. Ou, dans le meilleur des cas, à régler les situations d’un parent ou d’un proche, faisant face à des difficultés en matière d’emploi, de logement, de lots de terrain à bâtir, de permis de construire, de prêt ANSEJ et de bien d’autres affaires soumises encore hélas à la règle des passe-droits et du «piston» généralisé. On sait que les communes d’Oran, bien plus que les autres wilayas du pays, ont enregistré depuis ces dernières années, le plus grand nombre «d’affaires louches», impliquant un maire et instruites par les tribunaux. On a même appris récemment qu’un maire nouvellement élu aurait été auparavant sanctionné par la justice pour une grave affaire de corruption. Une pétition des citoyens avait alors circulé pour dénoncer les responsables du parti qui ont fermé les yeux et présenté la candidature du concerné sur leur liste électorale. Le règne de l’impunité ne semble avoir aucune limite face à l’appât du gain et à la corruption organisée. Les rumeurs sur la «vente des premières places» pour l’accès aux fauteuils des assemblées locales, même si elles ne peuvent pas être prouvées, trouvent en tout cas une résonance au sein d’une opinion oranaise blasée par les scandales et les dérives. Dur d’être un Wali devant intervenir dans cet environnement municipal gangrené par les dérives, l’incompétence et le laisser-aller !

Par S.Benali