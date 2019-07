Dérives, laxisme et déficits cumulés

Malgré les directives, les fermes instructions et le dispositif de prévention annoncé par les autorités locales pour faire respecter le principe de la gratuité des plages et rétablir l’ordre en matière de gestion et d’exploitation des parkings, trop de témoignages s’accordent à dénoncer l’état des lieux et les situations déplorables vécues en ces premières grandes journées de vacances estivales le long des plages du littoral oranais. Une virée sur les lieux permet en effet «d’admirer» tous ces énergumènes aux mines patibulaires qui activent sans aucun scrupule dans ces activités saisonnières illicites, imposant leur diktat aux visiteurs et aux estivants en quête d’une journée de détente en bord de mer. Des témoins crédibles affirment avoir assisté à des scènes de violence verbale et d’intimidation envers des estivants qui auraient, bien naïvement, voulu installer leur propre matériel de plage sur le sable. C’était sans compter sur les menaces et les «invitations» musclées à quitter les lieux, de grandes parcelles de sable occupées illicitement par des «plagistes» auto-proclamés. Mais il semble bien, pour une majorité des citoyens vacanciers que tous ces solariums installés le long des plages seraient en réalité autorisés, sinon tolérés, par l’administration municipale qui n’a guère les moyens de réguler et de gérer l’activité. Certains parlent même de certaines directives verbales des responsables élus invitant à la retenue et à la réserve dans les opérations de contrôle et d’interdiction des activités illicites. Quand à l’administrateur de plage, formé et installé cette année au niveau des APC, personne ne sait s’il existe ou n’en a même pas entendu parler. Bien loin des discours et des promesses de changement annoncées, les solariums illicites ont au contraire gagné en ampleur et en consistance, au point où des petits rabatteurs sont engagés aux accès des plages pour vanter aux arrivants les mérites et les avantages de l’endroit proposé. Une pratique dictée par la concurrence acharnée entre opérateurs sur ce marché que l’on croyait avoir éradiqué… Et aux solariums sauvages, s’ajoutent comme chaque été, le diktat des gardiens de parkings autoproclamés occupant toutes les rues et ruelles longeant le littoral, et le hideux décor des constructions sauvages édifiées le long de presque toutes les plages de la Daira. Et si de temps à autre, six ou sept mansardes sont démolies, ce n’est que «pour faire semblant de respecter» les instructions d’un Wali qui ne peut à lui tout seul venir à bout des dérives, du laxisme et des déficits cumulés …

Par S.Benali