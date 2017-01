<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2017 (préparation) | Algérie-Mauritanie</span>:<br><span style='color:red;'>Dernière revue d’effectif avant l’expédition gabonaise</span>

Cet ultime rendez-vous préparatoire intervient trois jours après le match amical disputé entre les deux sélections au stade Mustapha-Tchaker de Blida, soldé par une victoire des Verts (3-1). Pour ce match d’application, qui va se dérouler loin des regards des supporters, le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, compte apporter quelques changements à sa composante par rapport au onze aligné lors du premier match.

Les cadors ménagés lors de la rencontre de samedi (Riyad Mahez, Islam Slimani, Hilal Soudani, Yacine Brahimi et le gardien de but Raïs M’bolhi) devraient avoir des minutes de temps de jeu, une manière de leur permettre de s’adapter au schéma tactique que compte appliquer Leekens à la CAN-2017.

Des joueurs tels que le latéral droit Mokhtar Belkhiter ou encore le défenseur central Ramy Bensebaïni, qui ont donné satisfaction samedi, devraient, par ailleurs, être reconduits pour ce match. Même si le résultat importe peu dans ce genre de confrontations, l’ancien sélectionneur de la Tunisie aura certainement une idée plus claire sur l’aptitude de chacun de ses joueurs, surtout qu’il aspire à dégager son onze type avant d’aller au Gabon.

Côté mauritanien, l’objectif de ce second rendez-vous amical est «d’éviter de faire les mêmes erreurs commises samedi dernier à Blida», comme l’a si bien indiqué le milieu de terrain Denne Taghyoullah. Les Verts s’envoleront jeudi pour le Gabon à bord d’un avion spécial.

Ils prendront leurs quartiers à Moanda, distante de 42 km de Franceville, ville hôte du groupe B de la CAN-2017 où figurent également la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Les coéquipiers d’Aïssa Mandi entameront la compétition le 15 janvier face au Zimbabwe avant de croiser le fer avec la Tunisie le 19 puis le Sénégal le 23 du même mois.