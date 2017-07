<span style='text-decoration: underline;'>HADJ 2017 </span>:<br><span style='color:red;'>Dernières retouches pour le départ vers les Lieux Saints</span>

Dans le cadre des dernières retouches pour le départ vers la Mecque, les futurs hadjis retardataires, sont appelés à se rapprocher des guichets de la banque d’Algérie pour régler les frais du voyage du Hadj et des agences de voyages pour acheter les billets d’avion afin d’accomplir le Hadj. A cet effet, l’opération est prolongée au plus tard jusqu’au 31 juillet courant, date de la clôture des deux actions sus citées. Ainsi, les futurs hadjis retardataires, sont également conviés à déposer leur dossier au niveau de leur daïra respective pour remplir et retirer le livret du Hadj. Et cela, dans les plus brefs délais. Rappelons, que les services de l’Office national du Hadj et de la Omra, ont démarré l’opération de réservation des chambres d’hôtels en ligne, pour les futurs hadjis, au niveau des Lieux Saints, sur des sites d’hébergement électronique concernés à cet effet. Par conséquent, toutes les personnes concernées par ce voyage, peuvent se connecter audit site et mentionner leurs coordonnées, pour arriver à réserver une chambre. Le premier voyage aérien qui va diriger les hadjis vers les Lieux Saints à partir de l’aéroport international Ahmed Benbella, est fixé pour le 4 août prochain. Et il est prévu quelque 30 voyages, soit 16 qui seront assurés par la compagnie Air Algérie et 14 par les services aériens saoudiens. Ainsi, tous les moyens seront déployés par les services concernés au niveau des douanes, pour un bon transit des futurs hadjis et un agréable voyage cultuel précise-t-on.

Bekhaouda Samira