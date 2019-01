<span style='text-decoration: underline;'>Intempéries et chutes de neige </span>:<br><span style='color:red;'>Des accidents mortels et des routes coupées</span>

Intempéries et chutes de neige : Des accidents mortels et des routes coupées

Les dernières intempéries qui se sont abattues sur le territoire national ont causé d’innombrables dégâts. Des routes coupées, des accidents mortels et des inondations dans plusieurs wilayas.

Suite aux fortes pluies et les chutes de neige sur plusieurs wilayas du pays, la Direction Générale de la protection civile a effectué, en l’espace de deux jours, plusieurs interventions sur l’ensemble du territoire national, prés de 5.266. Dans le cadre de ces incidents, huit personnes ont trouvé la mort et 27 autres blessées dans des accidents de la route.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, avec deux personnes décédées et une autre blessée, suite à deux accidents de la circulation. Le premier a eu lieu sur le chemin wilaya N°147, commune et Daïra de Tizi Ouzou et le deuxième accident s’est produit sur la RN N°12, commune et Daïra de Tizi Rached.

Durant la même période, 50 personnes ont été incommodées par le gaz du monoxyde de carbone avant d’être sauvées in extrémis par les unités d’intervention de ce corps constitué. Les raisons de ces incidents domestiques demeurent les mêmes et sont imputées à l’inhalation du CO généré par les appareils de chauffage et des chauffe-bains défectueux. Ces accidents ont été signalés dans les wilayas de Khenchela, d’Alger, Bouira, Biskra, Ain Témouchent, Constantine, Sétif, Ain Defla, Laghouat et Oum El Bouagh. Cependant, à Mila, trois personnes d’une même famille ont perdu la vie suite à l’inhalation du gaz toxique du monoxyde de carbone à l’intérieur de leur domicile.

Durant la même période, on a d’enregistré la fermeture de 16 axes routiers et de 28 chemins de wilaya dans au moins neuf wilayas. Il s’agit, entre autres, des wilayas de Tizi Ouzou, Blida, Jijel, Bejaia, Bordj Bou Arreidj et Bouira. Et comme souvent est le cas, c’est la wilaya de Tizi Ouzou qui était la plus touchée.

En effet, les routes nationales (RN) 15, 33, 30,130 sont coupées à la circulation. Même chose pour les chemins de wilaya 253, 09,147, 05, 01, 100. Il en est de même pour la route nationale 37 au niveau de la wilaya Blida et le chemin de wilaya 137 à Jijel qui sont complètement bloqués par la neige. La neige a également provoqué la fermeture des routes nationales 126, 75, 12 ainsi que les chemins de wilaya 107, 159, 19, 34, 14 et 15 dans la wilaya de Bejaia. Les intempéries ont fermé également la RN 76 et le chemin de wilaya 43 à Bordj Bou Arreridj. Les routes nationales 33, 133, 30, 15 à Bouira sont entièrement coupées à la circulation par la neige.

En effet, selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public, vendredi dernier, des détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont dû intervenir dans les zones enclavées pour l’ouverture des chemins et des routes coupés suites aux intempéries qui touchent plusieurs wilayas du Nord du pays, mobilisant à cet effet tous les moyens humains et matériels nécessaires.

Glissement de terrain entre El Mouradia et Bir Mourad Rais

Par ailleurs, la route menant d’El Mouradia vers Bir Mourad Rais (Alger) sera partiellement rouverte à la circulation les deux prochains jours, après la mise en place d’une déviation au niveau de cet axe suite au glissement de terrain survenu vendredi soir, juste avant l’échangeur de Maqam Echahid, en raison des fortes averses de pluies enregistrées, a indiqué samedi le directeur des travaux publics de la wilaya d’Alger.

Ainsi, le directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger, Rahmani Abderrahmane a précisé que suite à cet incident, il a été également procédé aux travaux de réalisation d’un mur de soutènement provisoire, pour la réouverture partielle de la route, durant les deux prochaines jours, outre la mobilisation des agents de la direction, des services de la wilaya, du ministère et des services de sécurité, en vue d’assurer les travaux et organiser le trafic routier au niveau de cet axe.

Ces opérations, a expliqué M. Rahmani, interviennent dans le cadre des mesures de sécurité prises pour la protection des usagers de la route contre d’éventuels accidents.

Alger: Noreddine Oumessaoud