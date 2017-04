<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT | Célébration de la journée du Savoir</span>:<br><span style='color:red;'>Des activités à la hauteur de l’événement</span>

L’événement culturel était attendu avec impatience par des milliers de jeunes écoliers, collégiens et lycéens des 22 communes de la wilaya de Tissemsilt. Que ce soit dans les grandes villes comme Tissemsilt, Bordj Bounaâma, Theniet El Had, Lardjem, Khémisti et Laâyoune ou dans celles moins d’importantes en concentration de population à Béni Chaib, à Sidi Abed, Ouled Bessem, Ammari, Maâcem, Boucaid, Lazharia etc., ces jeunes s’étaient bien préparés à cette fête. Pour eux, cette journée est la leur.

Elle symbolise la culture et le savoir annonciateurs des beaux jours. Surtout le retour d’un événement créé par leur aïeul Abdelhamid Ben Badis, dont ils estiment être les légitimes légataires. Ils se sont déclarés principaux acteurs du talent et de la spontanéité.

C’est dans ce cadre que dans les établissements scolaires, ont été au rendez-vous à s’exprimer à travers de multiples registres au niveau de la Maison de jeunes «d’El Merdja» à Tissemsilt. Jeunes comédiens, artistes, plasticiens, musiciens, danseurs et sportifs ont décidé de donner le meilleur d’eux-mêmes.

«C’est pour nous une occasion de faire passer au détour d’une note de musique ou de chant, au fil d’un dialogue, toute notre générosité, nos craintes, nos émotions et nos aspirations» dira un élève de 16 ans du lycée «11 Décembre» à Tissemsilt. Cette grande rencontre est nourrie de l’enthousiasme de tous ces jeunes garçons et filles des écoles, des collèges et des lycées.

Tous sont appelés à se retrouver à dater d’aujourd’hui. C’est le 16 avril de chaque année, que l’Algérie célèbre Youm El Ilm (jour ou fête de la science). Cette date correspondant à l’anniversaire de la mort de l’illustre Abdelhamid Ibn Badis, figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie.

A l’occasion de Youm El Ilm, du 16 avril, un riche programme d’activités sportives, artistiques, culturelles et autres a été établi par la Direction de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt qui ne manque pas d’innover à chacune des éditions des festivités célébrant ce jour. La Direction de l’éducation n’a pas raté l’occasion de la célébration de Youm El Ilm. Dimanche 16 avril, des élèves des établissements scolaires ont vibré sous les airs musicaux, chansons et poésies à la gloire de Abdelhamid Ibn Badis.

A également étonné des noubas, quasidates et des versets coraniques. Cette journée a été animée par une exposition de travaux manuels et de réalisations artistiques effectuées par les élèves.

Des prix récompensant les lauréats des différents concours dans toutes les matières scolaires, ont été distribués et les concours nationaux.

La Maison de jeunes d’el Merdja à Tissemsilt, a vécu une ambiance particulière.

A signaler que l’organisation fut impeccable et même les élèves ont vécu des moments mémorables qui ont donné un cachet particulier et spécial à la mesure de l’évènement avec la participation des professeurs.

Cette fête fut commémorée en présence des autorités civiles et militaires à leur tête le wali de Tissemsilt M. Abdelkader Benmessaoud, cadres du secteur, des enseignants et les parents d’élèves ainsi que les invités d’honneur. Il y a lieu de signaler que la wilaya de Tissemsilt constitue un véritable carrefour d’échanges et d’expériences et que la Direction de l’éducation, manifeste toutes leurs volontés pour être à l’écoute de toutes les sensibilités pour la promotion de la culture et du culte du savoir. Les présents ont visité l’exposition ouverte à l’occasion de la journée «Youm El Ilm» a été un véritable ravissement dans une atmosphère de fête.

A cette occasion, un riche programme culturel et artistique s’est tenu durant toute la journée du 16 avril au niveau de cette Maison de jeunes.

Cette fête a été clôturée par une soirée musicale suivie par une danse.

En marge des festivités, le wali de Tissemsilt, a procédé à la mise en service du nouveau siège de la Direction de l’éducation.

La cérémonie s’est terminée par une distribution de prix et des cadeaux aux lauréats de diverses activités programmées pour la circonstance.

Même l’école primaire des «Frères Marmouchi» à Tissemsilt, a honoré les inspecteurs de l’enseignement en retraite ainsi que le CEM «Nadhir Abdelkader» de Tissemsilt a également honoré plusieurs enseignants et professeurs en retraite.

Mohamed Achraf