<span style='text-decoration: underline;'>Direction de l’Education </span>:<br><span style='color:red;'>Des affectations qui tardent à venir</span>

Les élèves rejoindront les bancs de l’école aujourd’hui, seulement jusqu’à l’heure actuelle, les nouveaux enseignants qui ont réussi au concours de recrutement, n’ont pas encore reçu leurs affectations qui se trouvaient hier, au niveau du service du personnel.

Donc, il faut prévoir encore une fois, des perturbations concernant la rentrée scolaire, puisque un très grand nombre d’enseignants est parti en retraite (tous paliers confondus). Des postes sont vacants, sans désignation d’enseignants. Malgré les préparatifs qui ont concerné l’affectation et la désignation des nouveaux enseignants et du nouveau personnel éducatif, il y a toujours un retard flagrant. Au niveau de la direction de l’Education, c’est la ruée au niveau du service du personnel, pour obtenir les affectations. Les nouvelles recrues attendent depuis des jours ce bout de papier. La wilaya d’Oran a bénéficié de 369 postes d’enseignement, entre le secondaire et le moyen et 155 postes d’administration. Concernant l’enseignement secondaire, 124 postes ont été ouverts contre 245 postes pour le moyen. Le secteur a aussi été renforcé par 155 administrateurs. La direction de l’Education avait lancé, au mois d’avril, un appel aux candidats portés sur les listes additives pour se rapprocher des services concernés pour accomplir des formalités pour un éventuel recrutement, au titre de l’année 2017-2018.

A.Yasmine