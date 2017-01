<span style='text-decoration: underline;'>Grève de 5 jours à Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Des affrontements entre la police et les grévistes</span>

La grève de 5 jours, à laquelle ont appelé de personnes anonymes à travers les réseaux sociaux, n’a pas été suivie à travers le territoire national. Mais elle a été bien suivie dans la wilaya de Bejaia et dans quelques localités de la wilaya de Bouira.

Alger: Wahida Oumessaoud

A Bejaia, de violents affrontements entre les commerçants grévistes et les forces de l’ordre ont eu lieu dans la journée d’hier. La raison de cet affrontement, c’est que les commerçants grévistes soutenus par les citoyens, ont procédé à la fermeture de quelques axes routiers, chose qui a poussé les éléments de la Sûreté nationale à intervenir pour rouvrir les routes fermées. Cette tentative a été à l’origine des affrontements entre les deux côtés où plusieurs véhicules et des édifices publics ont été saccagés. Cette situation a provoqué la fermeture de toutes les routes menant au centre de la ville de Bejaia et ce, devant la présence d’un impressionnant dispositif de sécurité qui a été déployé pour mettre fin à cette manifestation.

Sur les lieux et dès le matin, des commerçants ont exprimé publiquement leur adhésion à cette action, en affichant sur leurs locaux que «leurs établissements seront fermés durant les jours de grève soit du 2 au 7 janvier». La mobilisation des citoyens pour réussir cette action, a mal tourné en déclenchant des affrontements avec la police, qui selon nos sources, ont procédé à l’arrestation de plusieurs manifestants. En outre, les commerçants, les transporteurs, ont été également impliqués dans cette action. D’ailleurs, la majorité des transporteurs des différentes lignes de la wilaya, ont préféré rester chez eux et ne pas sortir travailler. Ainsi, le directeur de la Protection civile de la wilaya de Bejaia, a indiqué dans un appel téléphonique, que les manifestants ont incendié un bus de l’ETUB (transport public de Bejaia) et un autre fourgon de la Police, tandis que deux policiers ont été légèrement blessés. Les autorités locales ont appelé à un calme dans la région pour éviter des dérives.

Le président de la Fédération des transporteurs de voyageurs et de marchandises affiliée à l’UGCAA, Abdelkader Bouchrit, a indiqué que sa fédération ne soutient pas un tel mouvement qui selon lui a été initié par des anonymes. Il dira en effet, que la grève a été suivie par plus de 50% des commerçants et transporteurs de la wilaya de Bejaia.

Quant à eux, les citoyens de la région, ont assuré leurs approvisionnements en matière de nourriture et ce, en signe de solidarité avec les commerçants grévistes. Il est à rappeler que des appels anonymes ont été distribués dans différentes localités de la wilaya de Bejaia, appelant à fermer les locaux commerciaux et rester à la maison, pour dire non aux dispositifs de la loi de finances 2017.