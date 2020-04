<span style='text-decoration: underline;'>La Das sur le terrain</span>:<br><span style='color:red;'>Des aides prévues pour 60.000 familles démunies</span>

La Direction de l’Action Sociale de la wilaya (DAS), a lancé un programme ambitieux d’aide aux familles démunies lors de cette pandémie du coronavirus. Ce plan concernera selon le directeur, près de 60.000 familles. La première opération de distribution des aides a été effectuée dans trois communes. Il s’agit de Tafraoui, Oued tlélat et Boufatis où 979 colis ont été distribués. L’opération va se poursuivre dans les jours à venir pour toutes les régions de la capitale de l’Ouest. 60.000 familles sont déjà inscrites chez la Das.

La direction a programmé des opérations dans les régions où résident ces familles, en attendant la finalisation des procédures concernant l’action de solidarité avec les familles affectées par le confinement partiel et la suspension temporaire de quelques métiers. Une commission de wilaya a poursuivi les préparatifs en attendant la concrétisation de ce plan en coordination avec les Apc et les comités de quartiers installés récemment. Notons que pas moins de 42 comités de quartiers ont été installés dans la daïra d’Oran suite aux dernières directives du Premier Ministre, Abdelaziz Djerrad. Ces comités ont entamé récemment l’opération de recensement des familles démunies pour leur venir en aide durant le confinement. Ces comités sont composés d’un élu local, des notables, des imams ainsi que des représentants du croissant rouge algérien et des scouts musulmans.

Ils auront pour mission de recenser les familles nécessiteuses et d’informer les autorités en cas d’insuffisance d’approvisionnement des produits d’alimentation de première nécessité ainsi que d’assister les autorités locales dans la distribution des aides au profit de ces familles. Notons que d’autres comités ont été également installés à travers les communes de la wilaya.

Pour rappel, les walis ont été instruits récemment par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars, un dispositif d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus en Algérie.

Sous la supervision du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, les walis sont instruits, sous le sceau de l’urgence, à l’effet d’initier une opération portant organisation et encadrement des quartiers, des villages et des regroupements d’habitations.

Dévolue aux Présidents des Assemblées populaires communales sous le contrôle des chefs de daïras et des walis délégués, cette mission mobilisera, sous forme de comités locaux, les élus de la commune, les associations de quartiers et de village, les notables et les associations de wilaya et de commune activant dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant Rouge Algérien et des Scouts Musulmans.

Fethi mohamed