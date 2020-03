Des ambitions abusivement affichées au chevet de la ville

On se souvient encore de ce vieux discours de présentation du projet de route pénétrante longeant le ravin de Ras El-Aïn, devant relier l’accès Est de la ville par Misserghin, à Sidi El Houari, à la pêcherie et à la sortie vers le littoral ouest. Un axe en double voie, devant, disait-on à l’époque, compléter la boucle du troisième périphérique par ce tronçon devant permettre d’intégrer la zone ouest de la Cité dans un plan de développement cohérent et harmonieux. Un plan qui devait également inclure les belles opérations de réhabilitation et de restructuration des vieux quartiers des Planteurs, de Sidi El Houari et de La Calère, livrés depuis longtemps à une marginalisation criminelle. Aujourd’hui, tous ceux qui traversent cette zone en empruntant l’axe routier le long du ravin de Raz El Ain, ont du mal à croire qu’ils sont bien à Oran, la seconde ville du pays, souvent qualifiée de «métropole» aspirant au progrès et à la modernité. A côté d’un relatif respect des normes d’entretien et de maintenance de la chaussée, aux abords du siège de la 2ème RM, ou le long des anciennes avenues menant au centre-ville, ceux qui préfèrent se rendre directement ou plus vite, déguster un plat de poisson à la pêcherie, auront d’abord le droit de regard sur un hideux paysage qui ne cesse de s’incruster et de s’étaler chaque année davantage. C’est bien là, indique un confrère de la presse locale, une véritable «zone d’ombre» offrant tous les clichés de la misère et de l’abandon. Bien éloignée des façades urbaines de la ville trop visibles au regard des officiels et des visiteurs de marque, cette route de Raz El Ain et les sites qu’elle traverse, recèle à elle seule tous les exemples de dérives, d’inepties et d’incohérences pouvant être commises par un système local de gestion et de suivi des affaires toujours en panne de crédibilité, d’honnêteté et de compétence. Il suffit, pour s’en rendre compte, de regarder l’état des lieux de la route après «achèvement et livraison» du projet de réseau d’assainissement de la partie basse d’Oran. Un réseau, avec système de refoulement visant à éliminer tout rejet d’eaux usées vers la mer pour cette partie basse de la ville. A défaut de remise en état de la chaussée et des VRD, la route est inondée ici et là par les flaques d’eau et de boue. Les odeurs nauséabondes s’ajoutent au décor des baraques de bidonvilles à flanc de montagne, aux décharges sauvages, aux égouts à ciel ouvert, aux dépotoirs d’ordures où des troupeaux de moutons et de chèvres trouvent de quoi paître. Sur les bas-côté de la route, les vendeurs de pain maison, de lait dit de vache, et d’autres produits incertains, ajoutent au paysage une note de misère humaine indigne des ambitions souvent, et abusivement, affichées au chevet de la ville d’Oran.

Par S.Benali