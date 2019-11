<span style='text-decoration: underline;'>Corruption, droit de l’homme, élection et liberté d’expression</span>:<br><span style='color:red;'>Des amendements et des mesures proposés par le CNDH</span>

Corruption, droit de l’homme, élection et liberté d’expression : Des amendements et des mesures proposés par le CNDH

Le rapport établi chaque année par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) sur un nombre de volets qui concernent, entre autre, la lutte contre la corruption, l’indépendance de la justice et la transparence des élections, a été remis au chef de l’État, Abdelkader Bensalah. À l’issue du travail mené par le CNDH sur un nombre de questions, le Conseil a suggéré des Autorités d’apporter des changements et à amender des lois pour une meilleure gouvernance.

Que ce soit le dossier de la lutte contre la corruption, l’indépendance de la justice, la supervision des élections ainsi que la liberté d’expression et de la presse, le CNDH a détaillé des mesures qu’il faut prendre. Ainsi, concernant le volet des élections, le CNDH, dans le rapport remis par son président Bouzid Lazhari au chef de l’Etat, a fait état de ses observations, tout en appelant à introduire des amendements dans le code électoral.

Pour le CNDH, l’amendement proposé aura l’objectif de permettre au Conseil d’assurer un rôle de contrôle et de supervision spécifique qui diffère de celui de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), rappelant que «la plupart des Institutions nationales indépendantes des droits de l’Homme à travers le monde jouissent de prérogatives en matière d’élections ».

Les propositions du Conseil concernent notamment la surveillance et la nécessité d’établir des rapports sur le processus électoral.

«L’élection et la candidature, étant des droits politiques élémentaires, le conseil est, donc, «tenu d’apporter une contribution concernant les élections, en présentant un rapport comportant ses observations sur le processus électoral », précise le rapport du CNDH.

Ainsi, le conseil a mis l’accent sur l’impératif d’une «révision de la loi portant régime électoral qui doit prévoir l’introduction du conseil national dans le processus électoral en matière de surveillance, de suivi et d’élaboration de rapports sur le déroulement de tout le processus électoral ».

Quant au volet de l’indépendance de la justice, le CNDH plaide à mener des changements dans l’organigramme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il a appelé à revoir ses statuts et confier la vice-présidence du conseil à un magistrat et non à un membre de l’exécutif, soulignant que le principe de l’indépendance de la justice et son renforcement exige la révision des statuts du Conseil supérieur de magistrature.

Pour le CNDH, cette démarche «devrait se faire en accordant la vice-présidence du CSM au premier président de la Cour suprême au lieu du ministre de la Justice ». Le CNDH a affirmé que «le Conseil devait jouir des prérogatives pour proposer les noms de trois magistrats, choisis suivant les normes d’ancienneté de service, dont un devant être, obligatoirement, choisi par le président de la République pour présider le CSM ».

Le document souligne que «le Conseil supérieur de magistrature devient, ainsi, une instance représentative pleinement élue où toute désignation est écartée et dont le nombre des membres est égal à celui des magistrats au sein des tribunaux et des cours de justice ».

Par ailleurs, le rapport a expliqué la relation entre la corruption et les droits de l’homme. «La corruption est en violation des droits de l’Homme, ajoutant que face à une corruption répandue, il y a une abstinence à recourir à la justice, car il y a une ferme conviction que ce recours ne protègera pas les droits.

Pour le CNDH,»la police judiciaire et la justice sont soupçonnées de corruption par les justiciables qui veulent appliquer le droit à un procès juste où la loi est appliquée correctement et équitablement». «La corruption favorise l’apparition de disparités entre les individus et les catégories et attente dangereusement au principe de l’égalité, empêchant, ainsi, les citoyens et les résidents de jouir de leurs droits civiques, politiques, et socioculturels.

Le CNDH a rappelé le rôle de l’Etat dans la lutte contre la corruption, rappelant ses ramifications sur l’économie.

Il a souligné « l’engagement total de l’Etat en matière de droits de l’Homme lui impose de mener une bataille féroce et rigoureuse contre la corruption », appelant à organiser des conférences et des rencontres en vue de sensibiliser aux risques de ce fléau sur l’économie et les droits de l’homme et d’encourager les personnes qui signalent ou dénoncent la corruption, et ce après la protection de leurs droits à la sécurité personnelle et à la liberté, la garantie des procès justes et la protection des témoins.

Quant au volet de la liberté d’expression et de la presse, le CNDH a appelé à la révision du code de l’information, et l’impérative installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite, affirmant que celle-ci constitue l’un des piliers de la société démocratique et des textes constitutionnels et juridiques en Algérie ».

Il a ainsi estimé que les documents internationaux ratifiés par l’Etat algérien «attachent à ce droit une importance extrême, ajoutant que le nombre de titres, revues, radios et chaines télévisées en Algérie «en est la preuve irréfutable que la liberté est concrétisée sur le terrain et se développe progressivement et efficacement en dépit de certaines contraintes conjoncturelles et objectives.

Ainsi, le CNDH a souligné que l’équité et l’égalité se doivent d’être le critère de traitement pour les médias en général, a appelé à la non utilisation des moyens financiers et matériels ou autres pour imposer aux journaux et moyens de communication en général, publics ou privés, de suivre une certaine ligne.

Dans ce sillage, le CNDH a appelé à « distribuer la publicité publique conformément à des normes préalablement fixées, visant l’encouragement de la presse à évoluer et assurer davantage de service public, et non pas l’étouffer dans l’œuf ».

Pour le Conseil «la mission de distribution de cette publicité doit être confiée à un organe créé selon la loi, composé de membres ayant des compétences professionnelles.

Le CNDH a affirmé que «les pouvoirs publics ne doivent pas se hâter dans la poursuite de journalistes qui critiquent des personnalités publiques ; et quiconque s’engage dans la vie publique en vue de servir les citoyens, le pays et toutes les personnes vivant sur le territoire doit faire l’objet de contrôle des instances constitutionnelles dont le Parlement et la Cour des comptes.

Plaidant pour le renforcement de la protection des journalistes contre toute sorte de poursuite lors de l’exercice de ces missions, le CNDH estime que «ne peut pas être indulgent avec l’emprisonnement des journalistes, il faut s’éloigner de ses pratiques qui peuvent mener à la violation de la liberté d’expression ».

Dans ce cadre, le CNDH a appelé les médias et les journalistes à œuvrer pour «promouvoir le professionnalisme et éviter l’application de la politique du buzz ».

Il a aussi souligné que «cette tendance ne sert pas les objectifs de l’Etat à savoir, rendre les médias une référence fondamentale dans la constitution d’une opinion publique consciente exerçant son droit de débattre des affaires politique, économique, culturelle, sociale et autres d’une manière intelligente et responsable ».

Samir Hamiche