<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Des animateurs des centres de vacances en formation du 19 au 28 mars 2017</span>

La direction de la Jeunes se et des Sports de Tis semsilt, organise un stage pour les animateurs des centres de vacances et de loisirs de jeunes (CVLJ) de 10 jours (du 19 mars au 28 mars 2017), qui se tiendra à l’auberge des jeunes à Tissemsilt.

Ce Stage a ciblé deux groupes distincts, l’un inscrit pour la première fois au titre du premier degré alors que pour l’autre, il s’agit tout bonnement d’un stage de perfectionnement en vue d’accéder au 2ème degré. Ces stagiaires seront venus des wilayas du pays (de Tébessa, Sétif, Boumerdes, Tiaret et de Médéa) en plus de ceux de Tissemsilt. A l’issue de ce stage bloqué, les stagiaires passeront un examen pour l’obtention d’un certificat d’animateur de 2ème degré. Le certificat de 1er degré ils l’on eu en mars dernier. A souligner que les animateurs admis à ce stage, devront encore passer une épreuve pratique à savoir encadrer les colons lors de la prochaine saison estivale à l’issue de laquelle ils peuvent accéder au diplôme d’État d’animateur (DEA). «Les dossiers des inscriptions ont déjà été déposés par les personnes âgées de plus de 21 ans» à la DJS, pour les candidats du 1er degré, selon notre source, toutes les personnes qui remplissent les conditions requises dont le niveau de troisième année secondaire, auront la chance d’être inscrites. Pour la thématique retenue pour cette rencontre formative, elle est centrée autour de sujets ayant une étroite relation avec la mission pédagogique et de loisirs, que remplira l’animateur sur le terrain pendant la saison estivale, au sein des colonies de vacances. Selon notre source, un ensemble de sept disciplines dont la pédagogie spéciale, la psychologie et l’initiation aux arts plastiques et dramatiques, seront dispensées aux stagiaires par les cadres de la DJS, en vue de les préparer à remplir de façon idoine, leur mission dans les camps des estivants. Aussi, à l’effet d’intéresser le plus grand nombre de jeunes à cette formation, les organisateurs ont procédé au préalable, à une large campagne d’information, par le biais d’affichage à travers l’ensemble des établissements de Jeunesse de la wilaya ainsi qu’au niveau du centre universitaire de Tissemsilt et à travers les APC que compte la wilaya de Tissemsilt.

Mohamed Achraf