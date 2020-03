<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Des appels de sensibilisation lancés aux citoyens pour lutter contre le coronavirus</span>

Dans le cadre du programme étoffé en activités de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, concrétisé sur le terrain par les différentes structures à travers les lieux qui relèvent de la wilaya d’Oran, les services de la protection civile de la wilaya entament des tournées continues dans les rues des différents quartiers de la wilaya en lançant au moyen de micro, des appels aux citoyens sur les mesures strictes de prévention à respecter pour éviter d’être contaminé.

A cet effet, ils demandent aux citoyens de rester chez eux et de sortir qu’en cas de nécessité, en se protégeant en portant la bavette, les gants et en se désinfectant constamment les mains avec le gel hydro alcoolique. En rentrant chez eux, les citoyens doivent se laver les mains à plusieurs reprises pour supprimer tout risque de contamination. Les éléments desdits services qui chapotent cette opération, informent les citoyens sur ladite épidémie en insistant sur le respect des mesures préventives. Le but de ces actions est d’essayer au maximum de protéger la population pour, notamment, briser la chaine de contamination audit virus. Pour le bon déroulement de cette campagne, ces services multiplient leurs tournées dans les rues et fournissent tous les efforts et tous les moyens pour arriver à des résultats positifs durant cette période difficile.

Bekhaouda Samira