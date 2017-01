<span style='text-decoration: underline;'>Incendie au tribunal d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Des archives remontant à 1848 détruites</span>

© Ouest Tribune





Un incendie s’est déclaré dans la mi-journée d’hier, dans les locaux des archives du tribunal d’Alger. Fort heureusement l’incendie en question n’a pas fait de victimes selon les éléments de la protection civile.

Alger: Wahida Oumessaoud

Selon le bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid Sillini rencontré sur les lieux, l’incendie a ravagé l’ensemble des archives préservées depuis 1848. «Les pertes en matière de documents brûlés par les feux sont énormes, mais nous avons des copies numériques de ces archives», nous dira Abdelmadjid Sillini, qui précise que l’incendie est dû à un court-circuit.

Notre interlocuteur a tenu à préciser que les archives détruites «ne concernent pas ceux du tribunal de Sidi M’Hamed», mais plutôt «ceux du tribunal d’Alger». Ainsi, les archives du tribunal sont sauvées. Les audiences ont été annulées pour la journée d’hier et ce suite à la coupure de l’électricité et aussi en raison de la fumée qui se dégageait au moment de l’incendie. Les audiences reprendront très prochainement selon notre interlocuteur. Les détenus devant être jugés hier ont été évacués sous haute surveillance. Un dispositif sécuritaire très important a été déployé autour du tribunal.

Les éléments de la protection civile se sont déplacés rapidement sur les lieux pour éteindre les feux. «L’agent responsable des archives s’est absenté et a fermé les portes à clef. Cette situation a compliqué le travail des éléments de la protection civile, qui ont défoncé les portes pour éteindre les feux », dira Me Sillini.

Les avocats rencontrés sur les lieux ont rappelé que l’incendie a touché seulement les archives du tribunal d’Alger composées de dossiers des avocats, tout en dénonçant les informations relayées par quelques parties qui disaient que l’incendie a touché des archives importantes du tribunal de Sidi M’Hamed, dont des dossiers importants. Il est à rappeler que plusieurs tribunaux ont été ravagés par des incendies. Un incendie s’est déclaré dans les archives du tribunal de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) en août 2013.