<span style='text-decoration: underline;'>Tindouf</span>:<br><span style='color:red;'>Des armes et du kif saisis et destruction d’un tout-terrain</span>

Tindouf : Des armes et du kif saisis et destruction d’un tout-terrain

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire appuyé par un hélicoptère a intercepté, ce matin 04 avril 2017 au niveau de la zone frontalière de Chenachen, au Sud-est de Tindouf/3°RM, trois (03) narcotrafiquants, récupéré une mitrailleuse lourde de type FMPK, une quantité de munitions, cinq (05) quintaux de kif traité et détruit un véhicule tout-terrain. Lors de cette opération de qualité, deuxième du genre en moins d’une semaine, nos unités ont fait face à des criminels narcotrafiquants lourdement armés, et ce, grâce à la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’ANP mobilisées le long des frontières.

Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP a appréhendé, à Béchar/3°RM, deux (02) narcotrafiquants et saisi un (01) camion, une (01) paire de jumelles et (34,5) kilogrammes de kif traité.