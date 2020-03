<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Des artisans cousent des couvertures et masques de protection pour les structures de confinement sanitaire</span>

Un groupe d’artisans de Tébessa a lancé l’initiative de coudre des couvertures et des masques de protection gratuitement pour les structures d’accueil des personnes placées en confinement sanitaire et aux travailleurs de la santé, des hôtels, de la police et de la protection civile.

Ces artisans ont également distribué des masques de protection aux citoyens qui mènent bénévolement des actions de désinfection des lieux et espaces publics, a-t-on constaté. Des dons de particuliers ont permis d’assurer le financement à cette initiative engagée après l’obtention de l’accord de la direction de wilaya de la santé relatif à la conformité des matériaux utilisés aux normes requises, a assuré Sabrina Guenez, secrétaire de wilaya du syndicat des artisans et présidente de la fédération des jeunes entrepreneurs de Tébessa. Une dizaine de couturiers assure au niveau d’un atelier installé au centre-ville de Tébessa la confection de ces couvertures et masques en coordination avec les directions du tourisme et de l’artisanat et de la santé, a ajouté la même source qui a précisé qu’avant le démarrage de la production, il est systématiquement procédé à la désinfection de l’atelier, des tissus et de machines à coudre par des jeunes bénévoles.

Cette initiative reflète les valeurs de solidarité et d’entraide de la société en cette conjoncture critique que connait le monde, a estimé le médecin spécialiste en épidémiologie et médecine de prévention, Imane Khernane qui a relevé toutefois que «les masques de protection n’empêchent pas l’infiltration du Covid-19 mais permet de protéger le visage contre la poussière et certains microbes et empêchent leurs porteurs de toucher leurs visages». Elle a aussi insisté sur le respect des mesures recommandées par les pouvoirs publics dont l’auto-confinement à domicile, le lavage régulier des mains et la distance minimale inter-personnes pour éviter la propagation du virus jusqu’au passage de cette pandémie avec le moins de dégâts possibles.