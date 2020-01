<span style='text-decoration: underline;'>TRO</span>:<br><span style='color:red;'>Des ateliers de formation sur le 4ème art</span>

Dans le cadre du programme des diverses activités annuelles qu’abrite le théâtre régional d’Oran(TRO),des ateliers de formation sur, entre autres, le 4ème art et sur l’écriture des pièces théâtrales sont tenus au profit soit des membres des différentes troupes théâtrales locales ou des étudiants universitaire qui relèvent de l’institut de l’art du théâtre .

Ces sessions de formation ont pour but de permettre aux participants de se perfectionner et d’acquérir une expérience pratique dans le théâtre et les techniques dans le domaine en question .Ce genre d’activités permet également d’encourager les jeunes à persévérer et à se professionnaliser dans le théâtre en continuant à s’impliquer en se formant encore plus pour réussir dans leur carrière.

Dans le même cadre, ledit lieu présente pour le public tous les mardis des représentations théâtrales spéciales pour les enfants pour, notamment, inculquer la culture du théâtre chez la nouvelle génération et pour leur permettre surtout de passer des après-midi avec des chérubins de leur âge dans une ambiance culturelle joyeuse et magique en voyageant dans le temps lors de la représentation, entre autres, celle de Sindi Bad El Bahri qui est en cours et très appréciée par les enfants qui viennent en force pour assister à la présentation de ladite pièce. Les mercredis, les jeudis et les samedis sont réservés pour des pièces pour le public de la catégorie des adultes.

Bekhaouda Samira