<span style='text-decoration: underline;'>Salon Logistical </span>:<br><span style='color:red;'>Des atouts pour accroître les exportations algériennes</span>

Le ministre du Commerce Said Djellab, a procédé hier, à l’inauguration de la 3ème édition du Salon international du transport et de la logistique «Logistical» 2019, qui se tient à Alger du 26 au 29 du mois en cours.

Ainsi, le ministre qui intervient en marge du Salon, a annoncé une série de réformes en matière de la politique des exportations, notamment pour ce qui concerne le développement de la chaine logistique en Algérie et les moyens d’y remédier, en vue notamment d’assurer un meilleur accès des exportations algériennes. Le ministre du Commerce a insisté, en outre, sur l’impératif de focaliser sur la performance et la compétitivité, pour rationaliser les coûts des transports. Il a souligné également, les défis de la compétitivité et de la performance des entreprises algériennes pour la réduction des coûts logistiques. Ainsi, le département de Said Djellab a tracé une stratégie, basée sur plusieurs axes qui définiront les grandes lignes de cette démarche qui se base plus sur la consultation, que sur les recommandations.

Sur ce sujet, M. Djallab a souligné, la nécessité d’évaluer l’offre à l’export que possède le pays et cela en amont ou en aval de la chaîne d’export. En deuxième lieu, le ministère prévoit d’identifier les contraintes et les moyens, pour développer cette logistique qui est un élément essentiel pour diminuer les coûts de production à l’export.

Sur le même volet, le ministre a rappelé, que son département avait signé plusieurs conventions avec plusieurs entreprises, pour le fret aérien et maritime. Il s’agit notamment, du groupe algérien de transport maritime (GATMA), le groupe de transport de marchandises et logistique (Logitrans), dans l’optique de transporter par voie terrestre, des marchandises destinées à l’export, ainsi que la Compagnie nationale Air Algérie Cargo.

Le ministre du Commerce a lancé ainsi, un appel envers les opérateurs économiques pour franchir le cap de l’exportation. «Le tissu infrastructurel existe, notamment la route transsaharienne avec ses différentes branches» a-t-il dit, avant de souligner l’importance de la synchronisation des intervenants dans cette chaine et la création des synergies qui permettront d’optimiser les opérations du commerce extérieur, ainsi que la mise en place d’une plateforme logistique régionale, dotée de chaine de froid pouvant être dédiée spécifiquement à l’exportation.

Des produits algériens exposés au Gabon

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme officiel de participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2018, une exposition de produits algériens est organisée, à Libreville au Gabon, du 27 novembre au 2 décembre.

Afin de donner aux exportateurs algériens, les meilleurs moyens de rentabiliser les actions promotionnelles de leurs produits et services, la Safex accompagne plus de 70 entreprises qui prendront part à cette exposition qui s’étalera sur une superficie de 1 500 m2, indique un communiqué des organisateurs du Salon.

A travers la diversité des secteurs d’activités représentés: agroalimentaire, textile, cosmétique, électronique et électroménager, industrie diverses etc. L’exposition constitue une opportunité pour les entreprises algériennes, hors secteur des hydrocarbures, pour explorer le marché gabonais, nouer et établir des partenariats féconds. Elles visent principalement, à valoriser le potentiel algérien, à l’export au Gabon et pays limitrophes, qui sont des marchés à la portée des produits nationaux.

L’exposition vient, au moment où les autorités des deux pays, ont la ferme volonté d’œuvrer pour le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales, d’intensifier et diversifier les segments de coopération qui offrent des perspectives hautement prometteuses. L’exposition se déroulera du 27 au 2 décembre et ouverte au grand public.

Alger: Noreddine Oumessaoud