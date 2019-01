<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Des auteurs de vol identifiés grâce au système AFIS</span>

Ouvrant une enquête à la suite d’une plainte pour vol de matériels de plomberie estimés à cinquante millions de centimes, déposée par un plombier, les éléments de la police judiciaire et scientifique de la sûreté de daïra de Kheïr Eddine (Mostaganem), ont relevé des empreintes sur les lieux du vol.

Ainsi, exploitant le système AFIS (Système automatique d’identification d’empreintes digitales), les enquêteurs ont vite identifié et localisé l’un des auteurs, un repris de justice répondant aux initiales de A, trente ans, demeurant à la cité Kharrouba Mostaganem, qui a été arrêté, et donné les noms de ses deux complices. Il s’agit de BM vingt ans, et DA dix sept ans qui furent arrêtés à leur tour. Les policiers ont récupéré sept millions de centimes, représentant l’argent d’une partie du butin que les mis en cause ont vendue. Le reste des matériels volés a été également récupéré. Présentés au Parquet, les mis en cause ont été placés en détention préventive.

Charef.N