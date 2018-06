<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya de Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Des avancées appréciables en matière de protection des personnes et des biens</span>

Le divisionnaire Khellassi Samir, chef de la sûreté de wilaya de Mostaganem, au cours d’une conférence de presse, affirme en tenant compte des résultats obtenus et de la réalité du terrain découlant d’un stratégie savamment mise en pratique, que des avancées remarquables en matière d’amélioration sécuritaire, ont été enregistrées durant le mois de ramadhan.

En effet, deux mille six-cents policiers ont été déployés, durant la dite période dans les zones urbaines sous leur coupe dans la wilaya, en agissant dans le cadre du respect des droits, et dans un concept novateur, basé sur la confiance des foules sociales, en adoptant et en accentuant le principe, de la police de proximité.

Des citoyens (es) interrogés et montrés dans une vidéo, ont répondu d’une manière claire, qu’ils se déplacent de jour comme de nuit, pour faire des achats, des promenades après le ftour, accomplir leurs prières dans les mosquées, sans aucune gêne ou embarras. Et ce, grâce à la présence de la police. Ainsi, les policiers mènent des actions préventives et répressives, pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, et déjouant toute action portant atteinte à l’ordre public. A cet effet, le divisionnaire dira que soixante-dix personnes, porteuses d’armes blanches, (couteaux), prohibées, ont été arrêtées et présentées au parquet, durant le mois de ramadhan. Dix-huit individus recherchés ont été arrêtés, cinq-cent-quarante huit affaires délictuelles ont été enregistrées, par les services de la police judiciaire dont 90% ont été solutionnées. Parmi elles, 396 affaires ont été traitées, grâce à l’initiative de la police judiciaire. Neuf-cent-quarante-cinq grammes de kif et soixante dix comprimés psychotropes ont été saisis. Les éléments de la sécurité publique ont assuré, de par leur présence le maintien de l’ordre, et assuré la circulation routière des véhicules, en facilitant une bonne régulation. Dans le cadre de la prévention, ils ont contrôlé plus de trois milles véhicules et dressé neuf-cent-quatre-vingt-trois amendes forfaitaires, et relevé soixante délits, qui ont fait l’objet de procédures judiciaires.

Cent-soixante-cinq cyclomoteurs ont été immobilisés, deux-cent-quatre-vingt-cinq permis de conduire ont été retirés. La police générale a contrôlé plus de cinq cents commerces, établi des centaines de PV pour défaut d’hygiène, défaut de registre, occupation de trottoirs et changement d’activités, et proposé plusieurs fermetures. Plus de sept-mille-neuf-cents appels des citoyens ont été enregistrés, sur les différentes lignes téléphoniques de la sûreté de wilaya.

Ces appels ont trait à des dénonciations de délits, de déclarations d’accidents de la circulation, de demandes d’informations et autres. Le divisionnaire n’a pas manqué de dire, qu’il continuera d’œuvrer avec détermination, à assurer sécurité des personnes et des biens, en veillant à l’exécution des missions des policiers de manière appréciable, d’où ma satisfaction.