<span style='text-decoration: underline;'>Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm</span>:<br><span style='color:red;'>Des averses de pluie sur le Centre et l’Ouest du pays</span>

Des averses de pluie sur le Centre et l’Ouest du pays

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm : Des averses de pluie sur le Centre et l’Ouest du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront les wilayas de l’ouest et du centre du pays du dimanche jusqu’au lundi, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de météorologie.

Les pluies toucheront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Saïda, Mascara, Relizane et les parties Nord de Tiaret et de Tissemsilt, a précisé la même source. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité de ce bulletin qui s’étale de dimanche au lundi à 9h00, a ajouté la même source. Ce bulletin concerne également les wilayas de Chlef, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Alger, Blida, Bouira, Boumerdes et Tizi-Ouzou, a relevé la même source, ajoutant que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité de ce BMS qui s’étale du dimanche à 18h00 au lundi de la même heure.