<span style='text-decoration: underline;'>Chutes de neige </span>:<br><span style='color:red;'>Des axes routiers bloqués dans plusieurs wilayas</span>

La neige qui tombait abondamment ces dernières 48 heures, a engendré la fermeture de plusieurs axes routiers et rendu la circulation automobile difficile dans de nombreuses wilayas du pays. Les wilayas les plus touchées par les chutes de neige sont, notamment, Tizi Ouzou, Bejaia, Médéa et Bouira où, hier encore, plusieurs routes étaient fermées.

La circulation automobile était très difficile, hier, à travers plusieurs tronçons routiers de la wilaya de Médéa, notamment les axes Berrouaghia-Benchicao, Benchicao-Médéa, sur la RN N 1, Ain-Boucif et Chellalet-El-Adhaoura, (CW94), Ouled Antar-Derrag et Boghar-Ouled Antar (RN60), suite aux fortes chutes de neige enregistrées sur la région, indique la protection civile.

L’accumulation de la neige sur la chaussée, qui a atteint à certains endroits plus de 5cm, a provoqué un « ralentissement » du trafic automobile dans de nombreux axes routiers de la wilaya où des « bouchons » ont commencé à se former au niveau de ces tronçons, nécessitant l’intervention des équipes de déneigement de la Direction des travaux publics, appuyées par des éléments de la protection civile pour maintenir ces axes ouverts à la circulation.

« Le flux important de véhicules a compliqué le travail des équipes de déneigement qui ont éprouvé d’énormes difficultés à intervenir sur les axes couverts par la neige », a ajouté le chargé de communication de la protection civile de Médéa. Il a précisé qu’un dispositif a été installé, samedi dernier, au niveau dans les endroits qui connaissent d’habitude des difficultés de circulation, le cas notamment des cols de Benchicao et El-Fernane, à l’entrée de la ville de Berrouaghia, à Beni-Atteli, au nord de Médéa, afin de « porter secours » aux automobilistes qui risquent d’être bloqués par la neige.

Pour ce qui est de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’épaisseur de la poudreuse dans la plupart des localités montagneuses a atteint 20 cm et plusieurs axes routiers ont été bloqués. La RN30 reliant Tizi-Ouzou et Bouira était bloquée à la circulation au niveau de la localité d’Iboudrarène jusqu’à Tizi-N’koulal sur une distance de 15 km.

De même pour la RN33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira, au niveau d’Assoul dans la localité d’Aît Boumehdi sur une distance de 06 km à cause de l’accumulation de la neige. La RN15 était également fermée au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounène sur une distance de 08 km. Par ailleurs, la poudreuse a bloqué au niveau du col de Chelatta, le chemin de wilaya (CW) 235 reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Béjaïa.

Ce même chemin communal était aussi fermé sur l’axe reliant la commune d’Iferhounene et Abi Youcef sur une distance de 03 km. Le CW09 reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bejaïa était bloqué au niveau de la commune d’Illoula Oumalou sur une distance de 07 km, selon la même source d’information. Et le chemin communal (CC) non numéroté reliant la commune d’Iferhounène et Imessouhel sur une distance de 12 km était fermé à la circulation à cause du cumul de la neige.

Tout au long de ces dernières 48 heures, la gendarmerie nationale était mobilisée afin d’assurer la sécurité de la circulation routière et apporter assistance aux usagers de la route.