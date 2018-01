Des besoins et des attentes vieilles de plusieurs décennies…

Seuls quelques rares anciens Oranais savent, qu’en 1964 le wali de l’époque M. Habib DJELLOULI, a été pour l’histoire, le premier responsable local à avoir, pourrait-on dire, «osé» demander la réaffectation du terrain de l’ex-Centre d’information de l’ANP, à la Commune d’Oran, afin de lancer des travaux d’extension de la Place du 1er Novembre et d’aménagement de tout le périmètre urbain, englobant l’ex-promenade Létang et les sites naturels et historiques environnants. L’avant-projet est resté dans les tiroirs de l’administration, plombée à l’époque, par le régime de la pensée unique. On connaît la suite.

Dix ans plus tard, une hideuse carcasse en béton, devant abriter un Hôtel, a été érigée sur le site même du Palais du Bey, sans aucune étude d’implantation sérieuse, et en dépit de toutes les entraves techniques, pouvant bloquer le projet. Notamment, en matière d’accès et de circulation du grand public. Non loin d’une zone, occupée par l’institution militaire et occupant un terrain censé être protégé par la loi sur le patrimoine historique, l’ex-hôtel Château neuf restera en l’état, narguant depuis près de quarante ans, le regard des Oranais et des visiteurs de la Cité. Malgré les efforts de quelques responsables de passage à Oran, aucun opérateur public ou privé, n’a voulu s’encombrer de cet édifice, voué logiquement à une démolition pure et simple. C’est d’ailleurs ce que bon nombre d’acteurs de la société civile oranaise, ne cessaient de clamer durant une bonne décennie. Jusqu’à la fameuse visite du Chef de l’Etat à Oran M. Abdelaziz Bouteflika qui accepta l’offre de reprise de la tour, au profit d’un projet de siège administratif de la Mairie.

Pourquoi ont applaudi certains, même si au fond d’eux-mêmes, beaucoup percevaient encore une fois, le spectre et l’embellissement des tâtonnements et du culte des illusions. Le projet de conversion de la tour a été donc arrêté et ficelé, mais pour la suite, c’était sans compter sur la fatalité des retards et des tergiversations qui planent toujours, sous le ciel oranais. Avec le transfert du centre d’information de l’ANP vers l’ancienne centrale laitière de St-Hubert, on aurait pu croire enfin, a une relance visible et rigoureuse de tous les projets d’aménagement et d’amélioration urbaine, autour de la place Historique du 1er Novembre. La semaine dernière, on apprenait par un confrère de la presse locale, que «des travaux d’extension de la place du 1er Novembre vers l’ex-Centre d’Information de l’ANP seront lancés au courant de ce premier trimestre».

Il s’agit, précise le journal, de «l’aménagement de tout le site, depuis la place du 1er Novembre jusqu’à la promenade de Létang». Et les mêmes sources indiquent, qu’une étude est en cours d’élaboration, intégrant «la réhabilitation du Palais du Bey et l’aménagement de la promenade de Létang, avec ouverture d’un accès vers le balcon, donnant directement sur la mer». A croire, que les nouveaux élus viennent tout juste de découvrir la Ville, avec ses besoins et ses attentes, vieilles de plusieurs décennies…

Par S.Belali