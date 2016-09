Des «bidonvilles» au «vieux bâti»

En utilisant ce concept de «dé-bidonvilisation», le wali d’Oran, a sans doute voulu indiquer, que la seule démolition des points de concentration de l’habitat précaire, après recasement des occupants ne suffit pas à elle seule, à éradiquer le phénomène généré, on le sait, non seulement par de multiples facteurs économiques et sociaux, mais aussi, dus à la faillite du mode de gestion et de contrôle, de la croissance urbaine. Au détour d’une conférence de presse, organisée mercredi dernier au siège de la wilaya, M. Abdelkader Zaalane, a inscrit la grande opération de relogement de 8 310 familles dans une réelle et modeste dimension, ne permettant pas encore de «crier victoire» dans ce long combat, devant assainir la Capitale oranaise de tous ses maux et fléaux qui gangrènent le tissu urbain central et périphérique. Le programme d’éradication des bidonvilles à Oran, plus qu’ailleurs, est resté depuis des décennies, limité et pénalisé par le manque de rigueur et de continuité dans les actions de récupération et d’occupation par l’Etat, des espaces squattés par les baraques illicites. Tout a été déjà dit et écrit sur les pratiques mafieuses d’une faune de prédateurs qui ont investi ce créneau d’accès au logement neuf par la vente illégale de lots de terrains et de baraquements, construits parfois en l’espace d’une nuit. Les exemples illustrant cette fatale réalité oranaise sont nombreux et très connus. L’ancien «Douar El Flalis», démoli pas moins de cinq fois en une trentaine d’année, n’a pus être définitivement rasé, qu’après l’occupation du terrain par les chantiers environnants, le futur bd Millénium et la résidence officielle El Bahia. Le Douar «Cheklaoua», qui existe depuis l’indépendance, a quant à lui battu le record national de longévité. Détruit plus de six fois en quarante ans, il renaîtra toujours de ses ruines, après un ou deux mois d’oubli. Les anciens Oranais se souviennent des vieilles opérations de démolition et de recasement, parfois même présidées par un ministre en visite à Oran, mais qui restaient «gérées» à l’époque par des walis, à l’image du célèbre Bachir Frik, qui ne s’inquiétaient surtout, que de leur portefeuille foncier et immobilier personnel. Même le site du bidonville «le virage», aujourd’hui évacué de ses occupants recasés, a été il y a quelques années rasé, au détour d’une opération démagogique et populiste, propre au système de la pensée unique. Aujourd’hui, il faut l’admettre, le mode de gouvernance a bien changé et les responsabilités se précisent et se clarifient. Une quinzaine de faux-bénéficiaires de logements neufs, infiltrés parmi les occupants du bidonville «Le virage», ont été démasqués et seront même traduits nous dit-on devant la justice pour fausses déclarations. Le foncier récupéré, servira à l’extension du cimetière et permettra le passage de la route en double voie, qui sera mise en chantier. Mais cela ne permettra sans doute pas encore, de stopper les flux migratoires vers la grande ville et d’atténuer les pressions sociales, générées par les déficits en logements. Un déficit aggravé par les légitimes priorités devant être accordées aux familles en danger, occupant le vieux bâti et aux mal-logés, habitants des bidonvilles. Mais il se trouve, hélas, que ces deux dossiers, Bidonvilles et vieux bâti, n’ont jamais été cernés, étudiés et pris en charge par une démarche cohérente et transparente, permettant d’assurer une juste réponse, aux attentes et aux priorités. On sait, pour illustrer le propos, que parfois certains élus aux commandes d’une APC, activent eux-mêmes l’implantation ou la «renaissance » d’un bidonville, pour y abriter des proches ou des «intermédiaires », revendiquant un logement. Certaines opérations de recensement, menées par le passé, notamment dans la daïra d’Ain El Turck, avaient à chaque fois soulevé des vagues de colère et de protestation, face aux nombre important d’intrus et de faux-occupants, inscrits sur les listes d’attente d’un logement neuf. Le fléau de la prédation et de la corruption, n’a pas épargné ce créneau de gestion des dossiers «bidonvilles» et «vieux bâti». Un vieux bâti, qui souffre par ailleurs, d’un grave déficit en termes de compétences et de savoir-faire, devant être mobilisés à son chevet. Lors de colloques ou journées d’études, organisés de temps à autres sur la «Problématique de la prise en charge du vieux bâti», tous les acteurs s’accordent à souligner l’importance du sujet, surtout pour une ville comme Oran, qui aspire au statut de métropole méditerranéenne et s’apprête d’ailleurs, à organiser les Jeux méditerranéens en 2021. Mais le bilan des opérations engagées reste jusqu’ici bien loin, des objectifs escomptés.

S.Benali