<span style='text-decoration: underline;'>Etudiants et personnel de l'USTOMB </span>:<br><span style='color:red;'>Des bourses de mobilité dans les universités européennes</span>

Le programme européen Erasmus Plus en partenariat avec les universités espagnoles (Cadix et Grenade) et l’université roumaine Alexandru Ioan Cuza de Iasi ,offre des bourses de mobilité pour les étudiants, le personnel académique et administratif de l’USTO MB pour suivre des formations en graduation et en post-graduation, a-t-on appris de sources autorisées qui précisent que 21 bourses sont proposées par ce programme qui se fixe pour objectif ,d’améliorer et d’augmenter la mobilité étudiante et enseignante, ainsi que la transparence et la compatibilité des qualifications dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure en Europe et ailleurs.

L’université de Cadix en Espagne propose trois bourses de mobilité des étudiants du système LMD, 2 autres pour le personnel administratif et une seule bourse pour le personnel académique. Le dépôt des candidatures à cet appel d’offres se fait exclusivement sur internet et ce au plus tard le 31 octobre 2018 à 12h00 (délai de rigueur). L’université de Grenade offre quatre autres bourses (1 pour les étudiants, 2 pour le personnel administratif et une pour les enseignants). L’université Alexandru Ioan Cuza de Iasi en Roumanie a lancé aussi un appel à candidatures 2018/2019 s’adressant aux étudiants et aux personnels souhaitant effectuer des mobilités dans le cadre du Programme Erasmus+ et ouvert du 08 octobre au 05 novembre 2018.Le nombre de bourses disponibles destinées aux 3 universités algériennes partenaires souhaitant effectuer des séjours à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi est de onze. Il s’agit de quatre bourses de mobilités d’étude, une de mobilités de stages pratiques, trois de mobilités du personnel enseignant et enfin trois de mobilités du personnel administratif.

Les avantages principaux de ce programme sont l’exonération des droits de scolarité de l’université d’accueil, la reconnaissance formelle de la partie des études effectuées à l’étranger, ainsi que le maintien des bourses, prêts et couverture sociale du pays de l’université expéditrice. Afin de valider sa période d’étude à l’étranger, l’étudiant doit choisir un programme d’étude qui fait partie intégrante du programme qu’il suit dans son université d’origine. Un contrat d’étude est signé avant le départ de l’étudiant qui fixe la liste des matières qu’il devra suivre.. A noter que le programme européen Erasmus a permis, à travers ses 3 cohortes réunies, d’envoyer une quinzaine de candidats de l’USTO-MB vers des universités européennes et de recevoir quelques candidats espagnols. L’USTOMB figure, rappelle-t-on, parmi les établissements partenaires du programme Erasmus Mundus El-Idrissi 2. Elle est partenaire en qualité de membre du Comité consultatif de sélection de ce programme de bourses de mobilité entre l’Europe et le Maghreb.

Par ce statut, l’USTO-MB a pour mission la sélection finale des candidats en fonction du classement établi par les partenaires. Deux autres établissements algériens, à savoir les Universités Badji Mokhtar d’Annaba et Hassiba Benbouali de Chlef, sont aussi partenaires de ce programme qui vise à promouvoir l’enseignement, la capacité de recherche et le transfert du savoir suivant les besoins spécifiques de chaque pays. L’Université d’Annaba fait partie du Comité d’assurance-qualité chargé de la mise en application du contrôle de l’évolution du projet ainsi que des performances académiques des boursiers, alors que celle de Chlef bénéficie du statut de partenaire associé lui permettant l’envoi de boursiers.

H. Maalem