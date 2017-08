<span style='text-decoration: underline;'>DJS </span>:<br><span style='color:red;'>Des caravanes scientifiques et artistiques au profit des enfants</span>

Dans le cadre du programme de la saison haute, les services de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Oran (DJS), organisent tout au long de l’été, un riche programme d’activités culturelles et récréatives, au profit des enfants qui séjournent dans les camps des colonies de vacances.

Dans le même cadre, il a été signalé, que des caravanes scientifiques et artistiques sillonneront notamment, les camps des colonies des vacances et les communes limitrophes de la wilaya d’Oran, pour animer les après-midi des enfants qui demeurent dans ces lieux.

Le but est surtout de faire sortir ces chérubins de leur routine et d’égayer leur quotidien. Rappelons, que dans le cadre du programme du plan bleu et des actions de solidarité qui se déroulent chaque saison estivale, la section de la jeunesse des services de la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Oran (DJS), organise quelque 11 sorties par semaine, au profit des enfants défavorisés vers les plages de la Corniche oranaise. A cet effet, cette action va permettre d’emmener cet été, 10000 enfants défavorisés vers les plages de la Corniche oranaise durant toute la saison estivale. Il y aura également au programme des activités annuelles, concoctées par lesdits services, entre autres, des sorties en plein air vers les forêts et des activités de groupe, au profit d’enfants issus des familles déshéritées.

Bekhaouda Samira