<span style='text-decoration: underline;'>Une canalisation principale du gaz endommagée dans un chantier AADL </span>:<br><span style='color:red;'>Des centaines de foyers pénalisés à Misserghine et ses hameaux</span>

Une canalisation principale du gaz endommagée dans un chantier AADL : Des centaines de foyers pénalisés à Misserghine et ses hameaux

Des centaines de foyers ont été privés durant toute la journée d’hier de l’approvisionnement en gaz de ville dans la commune de Misserghine et ses hameaux.

La canalisation principale du gaz de ville alimentant toute la zone de Misserghine, a été en effet endommagée par des engins d’une société chargée de la réalisation des logements de location-vente a-t-on appris de sources bien informées.

La Direction de distribution d’Es Sénia de la Sonelgaz, a dépêché une équipe d’intervention pour réparer la canalisation, mais selon le chargé de communication de cette direction, les travaux devront durer toute l’après-midi de dimanche.

L’approvisionnement en gaz de ville devra être rétabli à partir de 17h00. Les installations de la Sonelgaz sont régulièrement agressées par des entreprises des travaux publics qui mènent des travaux d’excavation sans consulter les services techniques de cette société.

Les agressions et piétinements des ouvrages et du réseau d’électricité, causent un grave préjudice pour la Sonelgaz et ses abonnés, particuliers ou professionnels.

Les constructions et les travaux de réalisation des projets à proximité des ouvrages d’alimentation en gaz naturel et d’énergie électrique, constituent une préoccupation permanente pour la Sonelgaz.

En dépit des campagnes de sensibilisation, des cas d’empiétement dans des espaces réservés aux installations énergétiques et dans des espaces dits de périmètre de protection et de couloir de sécurité, sont constatés quotidiennement, notamment avec les travaux de réhabilitation du réseau routier et autres projets.

Ces agressions pénalisent les citoyens et sont à l’origine d’énormes préjudices financiers à la société, contrainte d’effectuer des travaux de réparation.

H. Maalem