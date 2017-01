<span style='text-decoration: underline;'>APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des changements au niveau des directions communales</span>

Le Cabinet du P/APC d’Oran, a abrité hier, une importante réunion et ce, en présence du Maire d’Oran M. Nour-Eddine Boukhatem, des élus, du SG de l’APC et du SG du Conseil syndical et les cadres communaux. De nouvelles installations de directeurs ont eu lieu avec la création d’un Conseil d’administration pour la régie communale de démolition.

En grand stratège, le P/APC M. Nour-Edine Boukhatem, n’a pas voulu déstabiliser les divisions et délégations communales par des changements à la pelle. «Ces désignations ont été faites minutieusement pour le bien-être du citoyen oranais. D’autres nominations auront lieu dans les prochains jours. Il est impératif de signaler que pas moins de 230 projets structurants ont été achevés. Nous avions instauré un rythme que nous suivons à la lettre et ce, grâce à l’administration et aux élus» affirme le P/APC d’Oran.

A signaler que Mme Bahria Lahcen succède à M. Mohamed Cheniour à la délégation communale El Minzah et Abdelhamid Hamroudi remplace Mme Fatiha Fekir à la délégation communale d’El Badr.

Par ailleurs, Mme Kébir actuellement directrice de la Division des affaires sociales (DAS), a en parallèle une nouvelle tâche pour prendre en charge le bureau de l’aide sociale (BAS) dont son directeur M. Brahim Benmeddah est désormais retraitable. Un autre changement a eu lieu au sein de la Division de la règlementation générale (DRG) avec l’installation de M. Mustapha Bentayeb à la place de M. Abdelaziz Abdelwahad.

Et de M. Smail Bouchareb à la tête du secrétariat général en remplacement de M. Mustapha Bentayeb. Il est important d’annoncer que le processus de modernisation et de numérisation de l’administration de l’état civil à Oran, à l’instar des autres villes du pays, est directement ressenti par les citoyens. D’ailleurs, une opération d’urgence est organisée pour pouvoir enregistrer les 1430 familles à la délégation communale d’El Minzah venues d’El-Hamri et autres quartiers oranais. 45 agents appartenant à trois délégations communales (El Minzah, Es-Seddikia et Emir), sont mobilisés pour cette opération, affirme le secrétaire général de l’APC d’Oran.

La commune d’Oran est devenue une ville pilote avec des compétences dans la matière. Car, pour se faire délivrer son passeport en huit jours est une excellente chose et un grand pas vers le professionnalisme et la modernisation de l’Administration.

«L’APC d’Oran s’est adaptée à cette nouvelle ère. Des passeports biométriques, les cartes grises, les permis à points prochainement et bien d’autres documents appartiendront aux délégations communales. L’opération de transfert est suivie de près par les élus et cadres communaux. Au niveau du gouvernement, on veut faire d’Oran une locomotive des actions de modernisation de l’Administration et de son rapprochement du citoyen. Faire établir un passeport biométrique dans un délai de 48 heures ou 72 heures, n’est pas une fin en soi, mais un premier pas pour parvenir à une administration électronique.

