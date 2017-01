<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Des changements en vue face à la Tunisie</span>

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Georges Leekens, sera contraint d’apporter quelques changements au niveau de sa composante, en vue du match face à la Tunisie, jeudi au stade de Franceville (17h00) dans le cadre de la 2e journée (Gr. B) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

Le premier changement notable se situe au niveau du couloir droit de la défense avec la titularisation quasi-certaine de Mohamed-Rabie Meftah aux dépens de Mokhtar Belkhiter, tenu pour responsable des deux buts inscrits par le Zimbabwe (2-2) lors du premier match. Avec plus d’expérience dans les jambes, Meftah devrait apporter plus d’équilibre à son poste et contribuer aux actions offensives, chose que Belkhiter n’a pas pu assurer. Le forfait pour blessure de l’attaquant Hilal Soudani devrait emmener Leekens à faire confiance à Rachid Ghezzal ou bien Sofiane Hanni, le sociétaire de l’Olympique Lyon (Ligue 1/France) semblant cependant en ballotage favorable. L’entrée en cours de jeu de Ghezzal face au Zimbabwe a satisfait le coach national qui n’a pas tari d’éloges sur le joueur à son entourage à l’issue de la partie. La piètre prestation des Verts face aux «Warriors», pour leurs débuts dans cette CAN-2017, devrait pousser le coach national à réagir pour corriger les erreurs commises, d’autant que le match face à la Tunisie est d’ores et déjà décisif. Ainsi, Leekens s’attellera d’ici au match face à la Tunisie à préparer une équipe conquérante qui tâchera de vaincre et surtout convaincre, trois jours après une entrée en lice ratée des Algériens. Les coéquipiers de Yacine Brahimi effectueront deux séances d’entraînement, mardi et mercredi sur la pelouse de leur résidence à Moanda avant leur match important face aux Tunisiens.