Des chantiers à la traîne

La trémie desservant Haï Yasmine, via la rocade sud, (4ème périphérique), devait être livrée, fin juillet ou, au plus tard, début septembre, selon l’estimation avancée en Avril dernier par les responsables de la direction des Travaux publics.

A l’approche de cette échéance, annoncée officiellement lors d’une visite d’inspection du wali, le projet ne semble pas pouvoir être livré dans les délais, compte tenu de l’état d’avancement du chantier. Rien d’original ni d’étonnant, pourrait-on dire, face à cet énième engagement non respecté et ce énième projet qui accuse à son tour des retards récurrents.

Des sources, proches du dossier, confirment que tous les projets de trémies lancés à Oran, dont celles du «3ème bd /Saint Hubert», «3ème bd / ENSEP» et «3ème bd / Coca», la plus récente au niveau de la rocade sud / Bd Millénium, ont enregistrés des retards et des perturbations de calendrier pour différentes et multiples raisons. Et la trémie de Hai Yasmine n’a pas échappé à la règle des retards et ne pouvait faire l’exception.

Aux mêmes causes, les mêmes effets. Selon un spécialiste de ces ouvrages souterrain, le délai initial avancé à l’issue des études techniques, ne peut jamais être respecté puisque l’opérateur chargé de la réalisation ne dispose généralement pas des plans et des données précises identifiant les réseaux devant être déplacés. Ni même parfois de la nature précise du sous-sol et des éléments techniques permettant d’éviter les «surprises» et les «impondérables» à chaque fois avancés pour justifier les retards, et parfois les erreurs et les inepties. On se souvient, par exemple, de la réalisation de ce fameux autopont au dessus du rond-point El Bahia qui avait cumulé des records en matière de retards et de tâtonnements.

A l’époque, le Wali en poste avait demandé au Ministère la suspension du responsable du secteur des travaux publics à Oran pour « négligence, incompétence et irresponsabilité». Il est vrai, et on le constate encore aujourd’hui, que cet ouvrage en accordéon est très peu convainquant en terme d’implantation, de sécurité routière et de fiabilité de l’équipement.

Pour la plupart des architectes urbanistes oranais, ce rond-point d’El Bahia, marquant l’entrée principale d’Oran à partir de l’aéroport et de l’autoroute Est-Ouest, méritait un autre et bien meilleur traitement. Bon nombre d’oranais sont chagriné de voir ce décor chaotique généré par la réalisation de la gare routière. Détail révélateur du déficit d’ambition: cette hideuse façade d’hôtel portant le nom de «porte d’Oran». Mais c’est déjà là un autre débat.

Sans remettre en cause la sincérité et la bonne volonté des responsables et gestionnaires concernés, on ne peut, hélas, que déplorer les retards et les insuffisances chroniques frappant la plupart des projets d’équipements routiers, ouvrages et voies d’accès souterrain de circulation. La nature du sous-sol, les réseaux souterrain, les eaux de la nappe, et bien d’autres facteurs, pourtant, pris en compte lors des études sont évoqués pour justifier le retard et le report de livraison.

Parfois c’est des arguments administratifs, tels le non-paiement des situations financières ou la non signature d’un additif au marché, qui servent de rallonge aux délais de réalisation. Les gestionnaires du secteur des travaux publics, à Oran, devraient peut-être apprendre à ne plus s’engager sur une date, ni même sur une année précise, pour annoncer la réception d’un projet… ainsi va Oran.

