<span style='text-decoration: underline;'>Fraude dans les tramways  </span>:<br><span style='color:red;'>Des citoyens complices des resquilleurs !</span>

Il est des pratiques peu honorables dont ne peuvent s’enorgueillir les habitants d’une ville, car elles relèvent tout bonnement de l’indigence spirituelle surtout quant il s’agit d’une cité urbaine de la stature d’Oran, où la fraude dans le tramway, est devenue, un sport que l’on pratique aisément, toute honte bue.

Etudiants, fonctionnaires, jeunes et moins jeunes, pères et mères de familles, s’y adonnent volontairement à ce sport. Le plus surprenant, est que ce sont de bons citoyens, ceux-là mêmes qui achètent leur ticket, croyant certainement bien faire, qui encouragent, volontairement ou involontairement, ces resquilleurs et fraudeurs. La complicité réside dans le fait que l’usager refile à sa descente du tramway, son ticket encore valide, à un autre passager qui n’en a pas.

La pratique s’est tellement banalisée, que le « bon » citoyen, propose lui-même son billet à qui en veut, quand cela ne lui est pas demandé. Et apparemment, cette «solidarité» citoyenne, en voie d’apparition dans la société oranaise, ne semble plus choquer personne. Même l’agent de contrôle du tramway, se met à fermer l’œil à l’encontre de certains resquilleurs.

Et gare à celui qui refuse de refiler son billet d’accès ! La réplique du resquilleur est sans appel. Le bon citoyen, le vrai cette fois ci, a droit à un terrible méchant regard et des invectives furieuses marmonnées sous le menton, qui viendront vous signifier que vous êtes un «traître», qui s’est désolidarisé de la communauté. Ceci nous rappelle étrangement, les anciennes pratiques du temps de la gestion socialiste des entreprises, la GSE, période faste de l’industrie algérienne, minée par ses propres cadres et travailleurs qui pillaient systématiquement leurs sociétés florissantes et diabolisaient, ceux parmi leurs collègues, qui osaient dénoncer quoique ce soit. « Ce n’est pas à ton père !», répondait-on aux mécontents. Ces reflexes, hérités des aînés, perdurent jusqu’à aujourd’hui, sous d’autres formes, et toujours avec plus de subtilité et sont adaptés aux nouvelles conjonctures. Sur les routes, des codes phares lancés par des automobilistes, vous préviennent de la présence d’un barrage de police ou de gendarmerie. Comme quoi, la solidarité citoyenne, tient toujours bon.