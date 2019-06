<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Des citoyens réclament l’amélioration de la prise en charge sanitaire </span>

Des dizaines de citoyens de la wilaya de Mila ont organisé samedi un rassemblement devant le siège de la direction locale de la santé (DSP) et plusieurs autres établissements de santé relevant de ce secteur, réclamant l’amélioration des prestations et une meilleure prise en charge des patients.

Brandissant plusieurs banderoles et pancartes, les protestataires réclament notamment de renforcer le secteur local de la santé, «dégradé» selon eux, à travers la réalisation de nouveaux hôpitaux dans les grandes villes de la wilaya de Mila qui en sont dépourvues depuis plusieurs années.

Appelant également à mettre un terme aux transferts «anarchiques» des malades de la wilaya et des femmes enceintes vers les wilayas voisines comme Constantine, les protestataires ont mis l’accent sur «la nécessité de relever les carences du secteur local de la santé, qui ne garantit pas aux citoyens des soins de qualité, et d’y remédier». Parmi les revendications des protestataires, «la compensation du manque de médecins dans les établissements de santé publique et la création d’un nouveau service des urgences à l’hôpital des Frères Toubal du chef-lieu de wilaya en le dotant de tout l’équipement médical nécessaire, y compris un scanner».

En réponse à ces revendications, le directeur local de la santé, Said Ouabbes, a affirmé que «les efforts pour améliorer les services de santé au niveau de la wilaya se poursuivent», faisant état de «l’ouverture par le ministère de la Santé de 47 postes destinés aux médecins spécialistes afin de renforcer les établissements du secteur, en plus d’un grand nombre de paramédicaux, prochainement diplômés».

Concernant les hôpitaux, le même responsable a ajouté que «la tutelle été saisie à ce sujet pour lever le gel sur des projets relatifs à la réalisation de plusieurs établissements de santé, dont la wilaya a bénéficié». Pour ce qui est des équipements, le même responsable a précisé qu’»une enveloppe financière importante a été allouée par les autorités locales pour l’acquisition de nouveaux appareils médicaux afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients».