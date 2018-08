<span style='text-decoration: underline;'>Hausse des fruits et légumes à Ain Témouchent </span>:<br><span style='color:red;'>Des consommateurs pas inquiets… et «tranquilles»</span>

Hausse des fruits et légumes à Ain Témouchent : Des consommateurs pas inquiets… et «tranquilles»

Sur la lancée des hausses d’avant l’Aid el Adha, la spirale des prix ne cesse de prendre du vol même après les fêtes et pour s’en convaincre, il suffit de faire un tour du côté du marché principal de la ville.

En effet, c’est ce dimanche que les choses ont repris leur cours normal avec la présence sur les lieux de tous les commerçants de «souche» et occasionnels du marché, des alentours et la rue Emir Abdelkader. De prime abord, c’est les prix qui font l’actualité et qui attirent l’attention mais cela ne semble pas avoir d’impact chez les consommateurs qui aussi paradoxalement que cela puisse paraître, achètent tout et ne semblent pas inquiétés par toutes ces hausses des prix des fruits et légumes. Une fois n’est pas coutume, nous allons mettre en valeur la «témérité» de tous ces consommateurs et Dieu sait combien ils sont très nombreux à faire fi de tous les prix proposés pour faire leurs emplettes quotidiennes.

Ce qui intrigue, c’est avec quelle «aisance» ils font leurs achats sans se soucier de l’ardoise, ni encore moins du prix du produit et là, c’est à se demander dans quel monde nous vivons. Car, si d’habitude nous avions toujours défendu la cause des consommateurs, aujourd’hui, cette catégorie nous «contredit» et semble même défier les commerçants en les poussant à d’autres hausses, oui c’est cela qui peut être interprété comme tel et en même temps à ne rien comprendre sur ces comportements où toute question de conscience est totalement absente. Comme exemple, les figues qui sont cédés à tenez-vous bien….400 dinars avec des bousculades pour acheter le produit, sans commentaire peut-être…Le raisin varie entre 350 et 400 DA et ce, comme échantillon des fruits de saison sans parler des autres desserts.

Pour la pomme de terre, y’a pas photo et son prix est…seulement fixé entre 75 et 80 DA selon ceux qui détiennent son monopole et là aussi sans problème, elle est arrachée et qu’importe le prix…les haricots verts qui avant l’Aid se vendaient à 150 DA, sont passés ce dimanche à 250 DA, même état si on continue à énumérer la liste des mercuriales. Un marché bondé de monde où tout s’achète et comble de l’ironie, vous pouvez même constater certains consommateurs qui au moment de l’achat des fruits et légumes, ne prennent même pas le soin de se soucier des prix de vente. Quant aux sujets de discussion chez les riverains, les hausses font l’actualité mais une fois au marché, la soumission est totale.

A la clé, une anecdote relative à cette vieille femme qui a dit à un vendeur: «à quand mon fils un peu de rahma sur les produits» ? Et le vendeur de répondre «le jour où vous ne verrez pas un tel rush». Nous préférons conclure sur cette réponse de ce vendeur qui certainement traduit tout le diktat imposé par certains commerçants véreux et sans scrupule devant pourrait-on dire la «passivité» et une complicité involontaire des consommateurs.