<span style='text-decoration: underline;'>Maison de la Culture</span>:<br><span style='color:red;'>Des contes, des spectacles récréatifs et des chants pour les enfants</span>

A l’occasion des vacances scolaires d’hiver, la Maison de la Culture Zeddour Ibrahim Belkacem de la wilaya d’Oran, prévoit un programme culturel et artistique étoffé, pour les enfants.

Des activités culturelles de proximité seront organisées au niveau des lieux culturels qui se trouvent implantés dans les diverses communes de la wilaya, entre autres à Hassi Mefsoukh, Gdyel, Bir el Djir, Misserghin. Il y aura notamment au menu, des spectacles comiques, d’autres éducatifs, des chants pour enfants qui seront animés par plusieurs associations «le rêve de l’enfant», «Murdjadjo», «Coopérative Art de mon pays», ainsi que des représentations de marionnettes et de clowns. Dans le même cadre, des conteurs viendront raconter des histoires féeriques aux chérubins qui s’intéressent à ce genre de manifestation culturelle et qui veulent s’évader durant un moment, dans un monde assez profond, plein d’émotions et de passions, avec des histoires de fées, de sorcières, de monstres, de rois et reines, d’habitants des bois et des forêts, sur le patrimoine et les diverses cultures dans le temps. Ainsi, dans ce monde imaginaire, ces conteurs essayeront de les emmener pour surtout les faire vivre des moments captivants. Dans le même cadre, il y aura d’autres programmes d’activités pour les enfants qui se tiendront dans d’autres lieux culturels et de jeunesse, tels que le théâtre régional d’Oran où seront représentées des pièces théâtrales et dans les Maisons de jeunes où il y aura des minis ateliers de dessin et de peinture pour les enfants inspirés d’art et qui veulent apprendre à peindre ou à dessiner. Le but est surtout de créer, une dynamique culturelle dans la société et de permettre aux enfants de passer des vacances agréables dans une ambiance joyeuse et festive. Ainsi, diverses activités culturelles se tiendront en marge de ces vacances scolaires, pour permettre aux enfants de se distraire, surtout, tout en s’impliquant, par la participation à des activités culturelles afin de sortir de la routine.