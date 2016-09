Des contrats et des interrogations…

Le crucial dossier du ramassage des ordures ménagères revient cette semaine, au coeur des critiques et des polémiques incessantes, sur les capacités de la ville, à prendre sérieusement et radicalement en charge, cette importante mission. Malgré les moyens matériels et humains, renforcés sans cesse, chaque année, malgré les nombreuses études techniques sur le sujet, malgré les initiatives et les dispositifs imaginés, au gré des mandats des différentes APC, Oran peine encore à maîtriser convenablement, la collecte de ses déchets ménagers. La ville, appelée à relever le défi, d’organiser les Jeux méditerranéens 2021, accuse pour l’instant un sérieux retard, en matière d’hygiène, d’environnement, d’embellissement et d’amélioration du décor urbain. Encore loin des discours et des ambitions déclarées, de trop nombreux “points noirs” s’accumulent, ici et là, à travers les quartiers, renforçant on le sait, l’images de ruralisation et de clochardisation, si souvent dénoncée. Et lors de la réunion de l’exécutif communal, tenue il y a une semaine, des élus gestionnaires ont remis en cause, le recours de la commune à la concession privée, en matière de collecte des ordures ménagères. Selon eux, la commune oranaise aurait signé des contrats de sous-traitance du ramassage des ordures, avec pas moins de 90 opérateurs privés, généralement des micros entreprises, créées dans le cadre des dispositifs de l’ANSEJ. Levant ainsi le voile, sur les zones d’ombre et d’improvisation, qui entourent cette affaire de concession de la collecte des ordures, les élus concernés semblent enfin “découvrir” et dénoncer ce recours au privé, malgré le fait que la division de l’hygiène et de l’assainissement, (DHA), dispose de moyens matériels et humains conséquents, pour assurer toute seule cette mission de maintenance de 140 bennes tasseuses. L’APC d’Oran dispose en effet, d’une flotte de pas moins de 120 bennes tasseuses, sans compter les moyens acquis par l’entreprise EPIC de wilaya, « Oran Propreté », qui opère au niveau de 3 délégations communales sur les 12, que compte la commune. On souligne, que cette EPIC “Oran propreté”, créée dans le chaos et la précipitation, propre à l’état des lieux oranais en ce domaine, dispose à elle seule, de prés de 150 engins de ramassage des ordures, le plus souvent peu, ou pas du tout utilisés. Mais plus grave, et plus choquant, est le fait, qu’un grand nombre d’agents de nettoiement, salariés de l’EPIC ou de la Commune d’Oran, seraient en parallèle, employés par des opérateurs privés sous-traitants. C’est en tout cas ce qu’affirment aujourd’hui, quelques élus communaux. Il faut rappeler, que la concession de la collecte des déchets ménagers aux privés, a été approuvée et mise en pratique en 2010, dans le but de renforcer les capacités de la ville à redorer son blason, terni par des images peu reluisantes. Mais il s’agissait en réalité, de combler les carences et les dérives imposées, par le laxisme et la fuite en avant de bon nombre d’acteurs, installés à l’époque aux commandes de la Mairie. Avec la reprise en main des missions élémentaires de l’APC, le renforcement en moyens matériels et en encadrement, les contrats de concession de ramassage, délivrés pour trois ans, allaient devenir inutiles. Surtout en cette conjoncture économique, imposant la rigueur dans les dépenses publiques. “Avec toutes ces entreprises privées, devenues concessionnaires du ramassage des déchets, et avec tous les moyens matériels et humains disponibles à l’APC, les trottoirs et les chaussées devraient ressembler à des miroirs étincelant de propreté…” se désolent bon nombre d’oranais, intrigués par les contours de ce dossier, des concessions de la collecte des ordures à Oran.

Par S.Benali