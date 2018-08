<span style='text-decoration: underline;'>Évacuation sanitaire anarchique des malades d’autres wilayas</span>:<br><span style='color:red;'>Des décisions d’urgence s’imposent pour mettre fin à cette situation</span>

Plusieurs services des hôpitaux d’Oran croulent sous l’évacuation anarchique des malades d’autres wilayas. Il s’agit surtout de services chirurgicaux et ceux des urgences.

En effet rien qu’au niveau de la maternité, on constate que ce service reçoit les patients de toute la région de l’Ouest soit pour un traitement gynécologique ou encore pour un accouchement en urgence qui présente des complications. Les patients qui sont évacués dans la majorité des cas par leur proches, nous affirme qu’ils ont bien souvent fait le tour des autres structures de santé pour atterrir enfin au niveau du CHU d’Oran qui malgré la charge de nombre de parturientes ne refuse aucune évacuation et qui tant bien que mal, est prise en charge.

Certains spécialistes professionnels nous expliquent qu’aucun médecin n’a le droit de refuser de porter assistance à un malade, il en est de son devoir. Mais la problématique demeure dans la qualité de ces prise en charge souvent avec des moyens réduits. Plusieurs femmes devant accoucher par voie basse, nous affirme avoir fait le tour des structures de santé avant d’être enfin prises en charge au niveau du CHUO. Ce service n’est pas le seul à subir cette pression, celui des urgences infantiles connait le même problème et là aussi, on y assiste parfois à une surcharge de travail suite à ce nombre incessant d’évacuations. La semaine écoulée et au niveau du service des brulés installé temporairement à l’EHU, des malades faute de place, ont été installé au niveau du hall….

Là aussi les spécialistes affirmeront que face à ces évacuations, ils se retrouvent submergés mais ne peuvent refuser de prendre en charge ces malades.

Ils dénoncent toutefois que ces évacuations anarchiques peuvent être lourdes de conséquences car les blessés sont évacués dans des conditions déplorables. Ces patients évacués, brulés le plus souvent au troisième degré, sont envoyés en ambulance, alors que l’on sait que le transport d’un grand brulé doit se faire dans des conditions très strictes pour éviter toute complication aux conséquences graves. Mais malgré cela, on continue à assister à ce genre de situation et à voir des services plus que noyés par des patients.

Une solution d’urgence s’impose et les directives doivent être respectées pour que les malades puissent bénéficier de prise en charge adéquates. Une interrogation persiste : Dans le cas ou le malade évacué rend l’âme dés son admission au service, sur qui incombe la responsabilité ? Le service devant l’accueillir ou la structure l’ayant évacué ?

F.Abdelkrim