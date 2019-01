<span style='text-decoration: underline;'>Le gaz a déjà tué 47 personnes en 3 semaines</span>:<br><span style='color:red;'>Des défaillances à tous les niveaux</span>

Mais est-ce qu’on doit tout mettre sur le dos du citoyen ? Le nombre de tués par le monoxyde de carbone en trois semaines, est anormalement élevé. On parle déjà de 47 personnes décédées en ce mois de janvier et 494 autres secourues. On est déjà presque au même niveau que tous les décès de l’année écoulée. Une situation inquiétante en tous points de vue et qui ne peut s’expliquer uniquement que par la seule négligence du pauvre citoyen.

Fatalement, quelque chose en amont n’a pas été faite, car, à ce rythme-là on risque de se retrouver pour les seuls prochains quatre mois de cette période de froid avec 200 morts. Un chiffre effarant qu’on ne peut colmater avec les seules campagnes de sensibilisation, qui même si elles restent nécessaires, ne suffisent plus.

Il y a fatalement des défaillances flagrantes de plusieurs services qui ne font pas leur travail ou ne le font pas correctement. Les citoyens que l’on n’arrête pas, dans ces campagnes, d’inciter à faire appel à des professionnels pour l’installation de leurs chauffages et chauffes bain, le font dans la quasi-majorité des cas. Ils le font car, on ne s’improvise pas plombier du jour au lendemain. Ils le font car, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils sont loin d’être les uniques responsables. Nonobstant le grand dévouement des services de la Protection civile (et j’en parle en connaissance de cause), qui font un travail colossal pour sauver des centaines de vies en répondant presque dans l’immédiat aux sollicitations des personnes touchées, les autres services ne font pas preuve d’une grande implication.

A commencer par les services de la Sonelgaz qui contrairement à ce qu’on entend sur les ondes des radios et des télévisions, ne répondent pas à vos sollicitations, et surtout ne parlons pas de ces fameux agents spécialisés et agréés que l’on met à votre disposition, car, ils n’existent, tout simplement, pas.

A se demander aussi où sont passés les services de contrôle qui laissent nos marchés envahis par un matériel de bien pitre qualité. Que ce soit aux ports, dans les usines ou chez les revendeurs, personne n’est inquiété par cette camelote qui continue de tuer des gens innocents. Pire encore, pour un simple détecteur de CO, on vous fourgue n’importe quoi, et personne parmi ces revendeurs «professionnels» en électricité ou en plomberie ne fait la différence entre les différents gaz qui s’échappent de nos appareils du chaud. Il en est de même pour la vente en ligne où les publicités mensongères fleurissent dans l’impunité la plus totale.

Mais alors où sont passés les services du ministère du Commerce, de l’énergie et d’autres ministères encore, sans oublier les fameuses associations des consommateurs. On ne peut continuer à accuser le pauvre citoyen de tous les maux et se plaire à considérer cette hécatombe comme une fatalité. N’est-il pas temps de créer des offices et des organismes, sérieux et compétents, pour se pencher sérieusement sur la qualité de produits qui pullulent dans nos commerces. De l’appareil en premier, mais aussi de la tuyauterie, et de tous les conducteurs de gaz. Il est grand temps de reconnaître qu’il y a fatalement quelque chose qui ne tourne pas rond et qu’il y a des manquements à tous les niveaux.

Il est inconcevable et inadmissible de voir des dizaines de personnes mourir et de ne rien faire, sauf tout faire endosser aux citoyens. Les pouvoirs publics se doivent d’assumer leurs responsabilités et de reconnaître qu’ils n’ont pas fait assez pour lutter efficacement contre ce phénomène.

On ne peut parler d’une politique efficace de lutte contre cette «tuerie de masse», en continuant à accuser les citoyens de négligence et en espérant l’arrivée précoce de l’été et des journées chaudes.

A.Blidi