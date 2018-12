<span style='text-decoration: underline;'>APC d’AÏN EL TURCK </span>:<br><span style='color:red;'>Des délibérations tournent à l’affrontement entre élus</span>

La tentative de réconciliation entamée mercredi, lors d’une réunion tenue au siège de l’APC d’Aïn El Türck, entre un groupe d’élus opposants et le maire Smara Abdennour, a été vouée à l’échec suite au refus de ce dernier de valider la proposition de reconfiguration de l’exécutif de l’assemblée communale.

Selon un élu proche du maire, «les noms proposés par le groupe des dissidents, à savoir le maire sortant d’obédience RND ainsi que celui de son prédécesseur, font l’objet de vives contestations, non seulement de la part d’une partie des membres de l’assemblée, mais surtout de la part de la population locale qui leur reprochent leur gestion passée, jugée catastrophique». Toujours selon cet élu, «la proposition d’une gestion collégiale avec une redistribution des postes de Vice-présidents, a été avancée et même acceptée par le maire et son groupe afin de mettre fin à toute polémique, mais le choix sur les noms proposés, devait être judicieux».

Faute de consensus, apprend-on, des débats houleux s’en suivirent et émaillèrent cette rencontre, créant une véritable cacophonie à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice municipal où des dizaines de citoyens s’étaient regroupés. «La scène offerte par les élus, frisait le ridicule», rapportent certains d’entre eux. D’ailleurs, à leur sortie du siège, des élus se sont fait fortement huer par ces badauds, hostiles à leur reconduction au sein de l’exécutif communal d’Aïn El Türck, leur reprochant leur gestion passée. Aussi, la rencontre de l’après-midi tenue dans la même journée, dans le bureau du chef de daïra d’Aïn El Türck, n’apportera rien de nouveau, puisque des élus réfractaires ont déclaré qu’ils campaient sur leur position initiale, à savoir, boycotter toute collaboration avec l’actuel maire, à moins d’accepter leurs propositions.

Mais ce qui taraude les esprits, diront des citoyens, est l’insistance de ces élus réfractaires qui ont déjà présidé par le passé aux commandes de cette APC, et qui aujourd’hui s’obstinent à vouloir, coûte que coûte, obtenir les postes clés, dont principalement celui de l’urbanisme. Un volet, qui a fait l’objet de tant de scandales ces dernières années, et encore récemment, avec une affaire relative au foncier et instruite par le tribunal d’Es-Sénia et dans laquelle comparaissent d’ex-élus ainsi qu’un élu de l’actuelle assemblée. Il faut rappeler que ce groupe de dissidents boycotte depuis près de 10 mois maintenant, toutes les délibérations, malgré les médiations du DRAG de la wilaya d’Oran et de quelques députés.

De même qu’il y a lieu de rappeler que le bras de fer qui a pris naissance seulement deux mois après l’installation de cette nouvelle assemblée, perdure jusqu’à aujourd’hui et ce, au grand dam des citoyens dont les affaires sont suspendues aux humeurs des uns et des autres. Pour les observateurs de la scène locale, la situation est inédite et nécessite l’intervention urgente des pouvoirs publics pour mettre fin à cette cacophonie qui frise désormais le ridicule.

D’ailleurs, nombre de ces observateurs s’interrogent sur l’état de déliquescence atteint dans cette institution municipale et surtout l’affront dont font preuve des élus en défiant l’autorité de l’Etat et paralysent ainsi durant de longs mois l’APC. La politique de la terre brulée à laquelle se livrent les groupes opposés au sein de l’APC d’Aïn El Türck, semble être privilégiée par un groupe d’élus réfractaires, si le maire ne cédait pas à leurs propositions. Enfin, il y a lieu de souligner que lors d’un forum auquel était récemment invité le wali d’Oran, ce dernier, avait menacé de désigner un administrateur dans les APC qui contribuent au blocage et geler ainsi ces assemblées de toute activité.

Apparemment, l’avertissement parait être pris à la légère par les antagonistes, et ce, à un moment où des projets sont en souffrance à Aïn El Türck, des dossiers importants à savoir celui de la 08/15 sont en suspens, l’apprêtement de la région aux prochains JM 2021 tarde à être effectif, les préparatifs de la saison estivale relégués aux calendes grecques, le dossier du logement et un tas d’autres problèmes totalement ignorés. Une situation qui risque d’être explosive car la colère citoyenne se manifeste en sourdine, mais enfle de jour en jour.