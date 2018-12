<span style='text-decoration: underline;'>Après l’annonce de l’attribution de milliers de logements en 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Des demandeurs de la formule à « points » dépités</span>

La dernière annonce de l’attribution de milliers de logements de différentes formules faite par le chef de l’exécutif local n’a pas fait que des heureux.

Des demandeurs de la formule à « points » regrettent que la priorité au relogement soit accordée aux occupants des bidonvilles et autres squatters des espaces publics, alors que les enfants de la ville qui ont formulé des demandes dans les années 70 et 80 avant l’apparition de ces baraquements, sont carrément exclus de la formule du logement social. Certains estiment que le quota accordé par les autorités locales est en deçà des besoins réels des demandeurs de cette formule. « Dois-je ériger un gourbi dans ma ville natale pour avoir un logement social ? », s’interroge un père de famille. « Des gens qui viennent d’un peu partout bénéficier de logement gratuitement à Oran, alors que des enfants de la ville qui vivent dans des conditions terribles sont carrément exclus. La priorité est accordée uniquement à ceux qui érigent des baraques sur des terrains publics. Les autorités locales promettent, depuis des années, de reloger les demandeurs de la formule à points, mais il n’y a rien de concret. Le nombre des dossiers dépasse les 53.000 et le quota annoncé ne pourra même pas satisfaire 10% des demandeurs », regrette cet homme.

De nombreux demandeurs de la formule à « points » dénoncent la politique du logement à Oran, tout en appelant les autorités locales à tenir leurs promesses. Rien qu’à Oran, ils sont près de 7.000 demandeurs. Certains ont déposé leurs demandes en 1975, mais quarante-deux ans après, rien n’a été fait par les services concernés pour les reloger. Il est à rappeler que le nombre des demandes de logements sociaux, déposées auprès de l’agence de Gambetta avait dépassé les 53.000 dont une partie a été récupérée par les services de l’OPGI d’Oran, soit 22.000 dossiers sous forme d’une liste nominative, non accompagnée des dossiers des postulants.

Il s’agit en fait des dossiers déposés dans les années 70 qui sont considérés « prioritaires » par les services concernés. Une commission a été mise sur pied à la daïra pour étudier les dossiers pour n’en garder que les postulants méritants. L’enquête a dévoilé l’existence de nombreux cas de personnes ayant déposé plusieurs dossiers à la fois. Le nombre de dossiers ne reflète donc pas celui des postulants.

H. Maalem