Des dérives difficiles à éradiquer…

Selon des médecins, dont des pédiatres, installés en Cabinet privé à Oran, le nombre de malades reçus en consultation et atteints de grippe ou de syndrome grippal, se chiffre en cette saison à un nombre effarent. «Il y a là tous les indices d’une forte épidémie hivernale plus ou moins reconnue et encadrée par les autorités sanitaires, mais pas suffisamment…» indique un médecin, installé dans la grande cité des HLM/USTO. «Ces derniers jours, ajoute-t-il, je reçois surtout des personnes âgées et des enfants, qui souffrent des effets connus de la grippe sur l’organisme, fièvre, courbatures, obstruction des voies respiratoires dues on le sait, à la forte baisse des températures, en cette saison hivernale». Le virus de la grippe, explique ce médecin, est avantagé par le froid et s’installe là où les conditions lui sont les plus favorables… notamment, dans les salles de classes des écoles sans chauffage… Ce qui peut expliquer, le nombre élevé d’enfants atteints de grippe hivernale cette année…». On ne dénoncera donc jamais assez, ce déficit entretenu depuis des décennies dans l’entretien et la maintenance des écoles primaires, relevant de la gestion communale. Pourtant, chaque année, le discours officiel est truffé de promesses et d’engagements, pour améliorer les conditions de scolarité des enfants dans des établissements sans chauffage, des lycées sans cantines et des écoles dégradées. Il y a cinq ans, on s’en souvient, un rapport officiel présenté à l’APW, indiquait, que pour la seule Commune d’Oran pas moins de 70 écoles primaires étaient encore dépourvues de chauffage. Il est vrai, que la Commune d’Oran a tenté depuis, de résoudre les problèmes avant chaque rentrée scolaire. Mais la semaine dernière, dans une école du centre-ville où le chauffage central a bien été installé, l’an dernier, mais les écoliers grelottaient de froid dans les salles de classes glacées. Les enseignants ont eu recours aux résistances électriques, achetées après cotisation ou offertes par de généreux parents d’élèves… Comment expliquer qu’une chaudière centrale puisse tomber en panne, après seulement une saison de mise en fonctionnement, s’indigne une directrice d’établissement ? Chaque année, avant chaque rentrée scolaire, de nouvelles enveloppes financières sont dégagées et consommées pour combler le manque de chauffage, souvent aux mêmes endroits, déjà pris en charge deux ou trois années auparavant. Manque de maintenance, vols des conduites de gaz en cuivre, vandalisme, manque de professionnalisme dans l’entretien, sont autant d’arguments avancés pour expliquer ces dépenses de deniers publics répétées pour des opérations de chauffage de classes ou d’étanchéité des toitures d’écoles. Au delà des belles théories et des discours pompeux, sur les stratégies de développement et de gestion des territoires, ce qui intéresse surtout le citoyen anonyme, réside dans l’amélioration de son quotidien et du cadre de vie collectif. Il se trouve qu’en bien des domaines, de l’entretien des rues et des écoles, en passant par l’animation culturelle ou les sports collectifs, la fatalité des échecs reste forgée par des mentalités, des pratiques néfastes et des dérives difficiles à éradiquer…

Par S.Benali