<span style='text-decoration: underline;'>Elan de solidarité des entrepreneurs locaux à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Des dons médicaux aux CHU et approvisionnement de denrées alimentaires pour le sud de la wilaya</span>

Elan de solidarité des entrepreneurs locaux à Sidi Bel Abbés : Des dons médicaux aux CHU et approvisionnement de denrées alimentaires pour le sud de la wilaya

Le wali de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani et les autorités locales, ont positivé ce nouvel élan de solidarité qui s’est résumé avant-hier, à des dons sous forme de matériels médicaux venant de la part d’un groupe de promoteurs et entrepreneurs dans les travaux publics. Ce lot sera donc acheminé vers le CHU Abdelkader Hassani, ainsi que l’EPH de Sidi Djilali Dahmani Slimane, qui a été transformé en centre de confinement comme nous l’avions signalé dimanche dernier.

Toujours dans ce contexte de solidarité, et afin de porter de l’aide aux habitants des localités lointaines et isolées relevant de la commune de Taoudmout au sud de la wilaya, une caravane de camions transportant des denrées alimentaires s’est rendue mercredi passé au lieu cité afin de subvenir aux besoins des familles nécessiteuses. Une opération qui se renouvèlera chaque semaine durant ce mois d’avril à travers les localités du sud, affirme Dahou Negadi, directeur local de l’action sociale (DAS).

Pour sa part, le directeur du commerce, Mohamed Benyeddi, a annoncé qu’une caravane d’une douzaine de semi-remorques et camions, en collaboration avec neuf opérateurs économiques, a atterri à Marhoum et Mérine avant-hier, afin d’approvisionner ces régions en denrées alimentaires et faire face à la spéculation dans ces moments de confinement.