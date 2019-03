<span style='text-decoration: underline;'>Vernissage de l’artiste peintre – Benkada Souad</span>:<br><span style='color:red;'>«Des émotions naissent des tableaux de peinture»</span>

L’artiste peintre –Souad Benkada qui a organisé son 3éme vernissage intitulé « Tourbillon de sentiments » à la galerie de l’APC, a commencé a peindre depuis son jeune âge. Elle avait cinq ans alors ses frères préféraient acheter du chocolat, elle demandait à son papa de lui acheter des boites de crayons de couleurs, et elle commençait à gribouiller sur des feuilles blanches. Puis le goût du dessin et de la peinture a commencé à l’habiter et de là, est né cet amour pour la peinture.

Depuis son jeune âge, Souad dessinait des sujets par émotion et ainsi, Souad est née à Ghazaouat et habite Béni-Saf, l’autre port de pêche. Travaillant comme enseignante et après un handicape de plusieurs années, Souad retrouve sa bonne santé et s’améliore sur les différents thèmes de peinture où l’abstrait semble apporter ses émotions. Elle a déjà peint une quarantaine de tableaux de différents styles de sujets et elle est à son troisième vernissage. Elle enseigne le français, mais son temps libre elle le consacre à la peinture et nous lui avons ouvert cette page afin qu’elle s’exprime. De plus, Elle compose des poésies.

Artiste peintre Benkada Souâd Loin de la terre entre les étoiles et la mer

Des couleurs, des émotions…il suffit un geste et ça devient parfois beau, parfois émouvant… c’est comme un cadeau qu’on se plaît à offrir à nous même…mes sentiments tissent mes toiles dont je drape mes souvenirs…avec plaisir, chaque jour je les regarde avec amour… ce bel univers qui m’a permis de confronter ma douleur, mes peines sans hésitation. Peindre pour moi c’est vital, crucial…passionnée depuis mon jeune âge par le dessin et les couleurs…un monde en couleurs c’était pour moi un univers sans frontières plein de rêves ! Hélas… cela n’a pu voir la lumière à cause d’une maladie…

Je ne sais comment commencer pour vous raconter !

Il était une fois, dans un monde merveilles, vivait une jeune belle fille, elle s’appelle Souad, elle menait une vie tranquille, elle était trop active, pleine d’énergie… C’était la période ON de sa vie…tout allait bien…et un jour comme une voiture dont la batterie se décharge…elle s’est retrouvée bloquée comme si elle s’est transformée en statue de pierres après que la vilaine sorcière maladie lui a jeté un sort… c’est la période OFF, pas très agréable ! Pauvre Souad n’a pas pu accepter ! C’était trop dur, être handicapé sans l’être réellement !

Personne ne croyait cette douleur qui abimait son âme…elle ne pouvait rien gérer, tout ses mouvements n’étaient plus automatiques… ni pour marcher, ni pour s’assoir, ni même pour dormir ! Pour tous ses pas même les moindres gestes elle devait les penser avant les exécuter…c’est épuisant ! Une nuit, seule face à sa souffrance, les yeux pleins de larmes et de désespoir elle se mit à écrire un message à une personne qu’elle ne connait pas rien que son nom…pour elle c’était la fin, tout s’avère difficile….trop pénible…elle n’avait plus envie de vivre car elle n’avait plus de force pour continuer !

Un soir d’été comme un étoile étincelante dans un ciel obscur apparue une fée qui lui a tendu la main en chuchotant dans son oreille “tout ira bien’’ Souad ne croyait pas ce qui lui arrivait…est ce c’est un rêve ou une réalité ! Elle ouvre les yeux sur un beau jour…sur un nouveau soleil et depuis ce jour là rien n’est pareil ! vivre sans douleur était pour elle impossible jusqu’au jour où elle a eu de jolies cicatrices qui ont donné espoir de revivre…Revivre pour Souad c’est surtout réaliser des rêves. Elle n’a jamais laissé son dessin il était omniprésent dans sa vie sans pinceau avec ses doigts sur un mur…sur un tissu…sur un papier elle n’a jamais cessé même si cela était discontinu…

Heureusement la fée ne lui as pas laissée…elle a cru à ses rêves…en lui disant “tu arriveras Souad’’…elle a réussi à lui transporter vers un monde de bonheur, de magie, pleins de couleurs qui réconfortent son âme en la faisant voyager loin de la terre entre les étoiles et la mer…

Pour Souad cette peinture n’est pas seulement une passion c’est une magnifique thérapie qui soigne ses blessures avec douceur….C’est l’art thérapie par la peinture.

Adda.B