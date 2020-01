<span style='text-decoration: underline;'>Bilan 2019 des Préparatifs des J.M 2021 à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Des engagements sur fond de polémiques et d’accusations </span>

Les prochains jeux méditerranéens qui se dérouleront à Oran en Juillet 2021 étaient, lundi dernier, à l’ordre du jour d’une rencontre avec la presse animée par le Directeur du comité d’Organisation, Salim Lies.

Un « point de presse » qui devait, en principe, permettre aux journalistes présents de cerner toutes les données relatives au bilan et aux programmes d’action en cours afin d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les enjeux et les conditions de préparation de ce rendez-vous sportif international important. Le Directeur du comité local d’organisation a brièvement exposé les différentes avancées enregistrées en 2019 dans les principaux chapitres des préparatifs, – organisation des compétitions, hébergement et transport, bénévolat, transport, communication, cérémonie d’ouverture,-. indiquant que les commissions instituées à cet effet travaillent « d’arrache pied et efficacement» pour finaliser les actions conformément aux cahiers de charges et le planning dicté par l’instance internationale des Jeux méditerranéens. Après le retard considérable enregistré depuis que la candidature de la Ville d’Oran a été retenue, il y a déjà prés de cinq ans, la préparation des J.M a failli être compromise par les doutes et les sévères appréhensions liées non seulement à l’achèvement des travaux des principales infrastructures sportives d’accueil des compétitions, mais aussi à la mauvaise prise en charge initialement engagée pour cette mission. Il suffit de rappeler que deux premiers responsables, successivement désignés à la tête du comité d’organisation, ont été tour à tour écartés, limogés, pour diverses raisons ayant ouvert la porte à toutes sortes d’hypothèses et de spéculations. Ni l’ambiance délétère, ni le climat malsain de l’époque marqué par des conflits et luttes de clan pour la « conquête des privilèges » ne permettaient de lancer efficacement le programme de préparation des Jeux de 2021. Ce n’est qu’après la réunion du conseil interministériel du 18 juin 2019, que le dossier de préparation des JM sera pris en charge correctement grâce à l’implication directe des premiers responsables concernés, dont le premier ministre lui-même, notamment, en matière de suivi et de redynamisation des chantiers d’achèvement des infrastructures sportives en cours de finition ou de réhabilitation. Sur le plan de l’organisation et de la gestion du prochain événement, le Directeur du comité s’est montré confiant et rassuré par les bonnes conditions de préparation, dont le déblocage du budget de fonctionnement de 40 millions de dollars, devant permettre de finaliser tous les volets concernés. Sans trop s’attarder sur les détails de chaque opération en cours, dont le volontariat, la formatons des bénévoles, les outils d’information et de communication, l’affichage ou encore les actions de sensibilisation et d’implication des citoyens, Salim Lies allait plutôt faire dans «l’éloge des généralités» et déclarer que « la porte restait ouverte aux idées et aux initiatives de tous… ». Mais ce point de presse dédié au bilan 2019 et aux prévisions inscrites au plan d’action était loin d’atteindre ces objectifs tant il a été marqué par des polémiques, des controverses, et de lourdes accusations portées par le responsable du comité d’organisation local à l’encontre des anciens acteurs en charge de la mission, ainsi que du Président du Comité national olympique. Les qualifiant tous, à tort ou à raison, de «Issaba» ayant manqué à leur devoir patriotique, Lies salim n’a pas hésité à évoquer des tentatives de détournement d’argent à travers des surfacturations. Liés Salim a indiqué, pour l’exemple, qu’un premier «contrat» pour la conception et la réalisation de l’identité visuelle, allait être lancé par les anciens responsables du comité pour la somme hallucinante de plus de quatre milliard ! Il est vrai que ce genre d’informations a circulé au sein de l’opinion locale qui se demande pourquoi, la réalisation d’un Logo et d’une charte graphique n’est pas confiée à un bon enseignant de l’école nationale des beaux-arts pouvant même le faire bénévolement.

A ce jour, l’idée que ces préparatifs des J.M. 2021 à Oran seraient pour bon nombre de prédateurs « une occasion à ne pas rater pour se remplis les poches » demeure bien présente au sein de l’opinion, encouragée hélas par le discours public et officiel de ceux qui sont aujourd’hui aux commandes. Il existe pourtant à Oran pas mal de jeunes strat-up et de jeunes honnêtes talents et compétences dans différents domaines qui auraient pu être consultés et sollicités pour prendre en charge efficacement telle ou telle action. Notamment en matière de Communication ou la rédaction des contenus et la conception des supports ont été confiés à l’Entreprise nationale ANEP en raison des vieux motifs obsolètes ou l’appel aux opérateurs privés constitue en soi un risque de dérives, voire de «début d’un délit». Au final, rien encore à ce jour n’a encore été enregistré sur le terrain permettant de dire que la promotion des prochains JM et la mobilisation des oranais pour le succès de l’événement est enfin une démarche bel et bien engagée.

A moins de quinze mois de ce rendez-vous sportif, l’opinion locale demeure partagée entre l’indifférence et le scepticisme profond. «D’une manière ou d’une autre, dans un ou deux ans, Oran aura son nouveau grand stade… c’est ça pour moi le plus important…». cette sentence d’un jeune journaliste sportif résume bien tout le débat et les interrogations sur l’organisation et la finalité de ces prochains Jeux méditerranéens d’Oran.

Benali Siyoucef