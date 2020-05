<span style='text-decoration: underline;'>Suite à l’augmentation des prix des viandes blanches</span>:<br><span style='color:red;'>Des enquêtes lancées au niveau des wilayas, selon Kamel Rezig</span>

Suite à l’augmentation des prix des viandes blanches ces derniers jours, le ministre du Commerce Kamel Rezig a annoncé jeudi dernier, en marge de sa visite à Oran, la prise de plusieurs mesures pour casser la spéculation, « nous travaillons en coordination avec le ministère de l’Agriculture, 57.000 tonnes du stock de l’Onab seront écoulées sur les marchés, à un prix de 250 da le kilo », dira le Ministre.

Des enquêtes seront également lancées au niveau des wilayas, «nous avons donné des directives aux directeurs du commerce des wilayas, pour faire des enquêtes afin de connaître les causes de l’augmentation des prix », précise t-il. Dans le même cadre, les aviculteurs et les abattoirs sont autorisés à vendre les viandes blanches directement aux citoyens. «Le prix commence à baisser, nous travaillons en coordination avec le ministère de l’Agriculture pour trouver une solution, comme vous le savez, cette filière souffre de plusieurs problèmes », précise le ministre. Notons que le ministère du Commerce a demandé aux directeurs du commerce régionaux et de wilayas, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement stable du marché en viandes blanches et réguler leurs prix qui ont considérablement augmenté ces derniers jours, indique une instruction du ministère. «Suite aux rapports reçus par l’administration centrale concernant la hausse soudaine des prix des viandes blanches et afin de réguler leur prix, en assurant un approvisionnement stable du marché, je vous demande (directeurs du commerce régionaux et de wilayas) de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation», précise l’instruction.

Par ailleurs, les commerçants et leurs employés à Oran doivent dès demain dimanche, porter des bavettes. En cas de non respect de cette mesure, ces magasins seront fermés, a annoncé le ministre, en marge d’un point de presse après une visite du centre commercial Ardis à Bir El Djir, le ministre a affirmé qu’il a observé lors de sa visite, que des commerçants ne portaient pas de bavettes “Nous avons instruit le directeur du commerce de la wilaya de consacrer la journée de samedi (aujourd’hui) à la sensibilisation sur l’obligation du port du masque, en vigueur à partir de dimanche prochain pour tous les commerçants, employeurs et employés, Le commerçant doit choisir entre le port du masque de protection ou la fermeture”, dira le Ministre. Le ministre du Commerce a également honoré cinq (5) agents de contrôle, lors d’une réception organisée à la résidence «El Bahia».