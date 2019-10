<span style='text-decoration: underline;'>Retraités de l’Education nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Des enseignants palestiniens réclament leur régularisation</span>

Drôle de situation que celle des enseignants Palestiniens, retraités de l’Education nationale, ayant consacré leur vie à former des générations d’élèves algériens, au moment où l’Algérie avait un besoin crucial en personnel éducatif et pédagogique pour combler le manque d’effectifs dans les établissements scolaires à travers le pays, pour se retrouver en fin de vie, privés pour une grande partie d’entre eux, de leur retraite si chèrement méritée.

Ayant répondu présents quand l’Algérie leur avait fait appel, des dizaines de retraités d’enseignants palestiniens se trouvent actuellement, eux et leurs familles, en situation de précarité, faute de ne pouvoir percevoir durant de longues années, leurs indemnités, en raison du blocage de leur Compte courant postal CCP par l’administration algérienne, après leur retour en Palestine. Selon Mr Ibrahim Abou Smail, un ressortissant palestinien, enseignant retraité de son état et membre du Conseil général des instituteurs palestiniens en Algérie, l’administration algérienne a exigé la présence des concernés en Algérie pour régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse de retraite (CNR), conformément à la législation algérienne. Or, explique, Mr Abou Ismail, documents à l’appui, nombre de ces retraités palestiniens, sont bloqués dans la ville palestinienne de Ghaza, faute de visa qu’ils n’ont pu se procurer pour venir en Algérie. D’autres, sont depuis décédés, laissant leurs familles et leur épouse, dans la misère totale, sans pour autant pouvoir venir en Algérie régulariser leur situation et ce, pour les mêmes raisons, que sont l’octroi d’un visa, alors que des demandes ont été dûment faites auprès des services consulaires et dont certaines remontent à plus de 5 ans.

Mr Abou Smail, cite également, le cas d’enseignants retraités en situation de maladies chroniques et/ou hospitalisés à Ghaza, qui ne peuvent effectuer le déplacement pour raison de santé, comme l’attestent des rapports médicaux délivrés par Shifa Hospital, une clinique palestinienne. Toujours selon Mr Abou Smail, une procuration dûment paraphée par le service consulaire palestinien ainsi que le ministère de la justice, lui a été établie par les concernés ou leur familles, celles dont les pères sont décédés, afin de procéder à la régularisation de leur situation auprès de l’administration algérienne pour l’ouverture de compte courant postal ou bancaire et formaliser ainsi, leur situation auprès de la Caisse nationale de retraite (CNR) comme le stipule la législation algérienne.

Cependant, malgré cela et les justificatifs présentés par le mandaté des enseignants palestiniens retraités, le blocage est paradoxalement, toujours en vigueur. Pourtant, la charte signée du temps de l’ex-ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Ghozali, consacrant les droits et devoirs des enseignants palestiniens en Algérie et portée dans le journal officiel, stipule clairement que ces derniers, jouissent des mêmes droits en termes de retraite et de logement social, que leurs confrères algériens de l’Education nationale.

Selon Mr Abou Ismail, ce sont des dizaines et des dizaines de d’enseignants retraités palestiniens qui vivent ce calvaire, alors qu’ils se sont consacrés durant plus de 40 ans, à faire leur devoir d’enseignant dans les différents paliers. Un appel, est ainsi lancé aux autorités algériennes et palestiniennes pour débloquer cette situation déplorable, car, non seulement ces retraités sont frappés par l’âge, dépassant en leur majorité les 70 ans et sont sans revenus depuis des années.

Karim Bennacef