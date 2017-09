<span style='text-decoration: underline;'>Direction du Commerce</span>:<br><span style='color:red;'>Des épices douteuses en vente</span>

60 agents de la direction du Commerce d’Oran, ont été mobilisés afin de débusquer un trafic de faux épices qui sont vendus à travers la wilaya au niveau surtout de commerçants ambulants. En effet, il a été découvert chez certains vendeurs, du poivre noir mélangé avec du ciment et ceci dans le but d’un gain facile.

Ces agents ont découvert l’existence d’espaces commerciaux réguliers connus pour la vente des épices, notamment le poivre noir très sollicité par les ménagères en cuisine, suite à des plaintes émanant de citoyens adressées à la fédération de protection du consommateur que du poivre noir mélangé à du ciment serait mis en vente à la disposition du consommateur et conditionné dans des sacs transparents.

De même pour la cannelle qui est mélangée avec du chocolat en poudre, le safran avec de la maïzena, la liste est longue.

Cette escroquerie peut représenter une menace pour la santé du consommateur et reflète le degré de fraude.

Donc, la fédération de protection des consommateurs conseille aux ménagères d’acheter les épices en grains et de les moudre chez soi, afin d’éviter des impuretés qui menacent leur santé.

A.Yasmine