<span style='text-decoration: underline;'>Bouchouareb évoque les importations de véhicules</span> :<br><span style='color:red;'>Des évaluations bientôt effectuées pour fixer le quota de 2017</span>

Le quota pour 2016 a été réglé et pour 2017, le groupe de travail, regroupant les secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Finances, va se réunir pour faire des évaluations et des propositions aux départements concernés à savoir les ministères du Commerce et de l’Industrie, c’est ainsi qu’a déclaré hier le ministre de l’Industrie et des Mines Abdesselem Bouchouareb.

Le ministre a indiqué, en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire de l’APN (2016/2017), que plusieurs secteurs procéderont bientôt à des évaluations visant à définir le contingent quantitatif des importations de véhicules pour l’année 2017. Interrogé pour savoir si ce quota était en hausse ou en baisse par rapport à celui de 2016, il s’est contenté de répondre: «Je ne peux vous le dire car il faut d’abord faire l’évaluation de 2016 avant de définir le quota de 2017».

Fixé initialement à 152.000 unités pour l’année 2016, le contingent quantitatif d’importation des véhicules a été finalement réduit à 83.000 unités. Le contingent des véhicules concerne ceux destinés au transport de dix personnes ou plus (chauffeur inclus), les véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (y compris les voitures de type “break” et les voitures de course) et les véhicules dédiés au transport de marchandises. Les engins tels que les camions et tracteurs que certains professionnels importent pour le fonctionnement de leur entreprise, ne sont pas concernés par le dispositif des licences.

Selon les prévisions du ministère du Commerce, la facture d’importation des véhicules ne dépassera pas un (1) milliard usd en 2016, contre 3,14 milliards usd (265.523 véhicules) en 2015 et 5,7 milliards de dollars en 2014 (417.913 unités).

Parallèlement à l’octroi des licences d’importation attribuées en mai dernier à 40 concessionnaires sur 80 postulants, le gouvernement a exigé des concessionnaires, d’engager des investissements dans le secteur des véhicules et les filières industrielles annexes.

Par ailleurs, le ministre a indiqué à propos de l’état d’avancement du projet Peugeot en Algérie, que ce projet «est en train de suivre son cours» sans donner plus de détails. Sur ce sujet, le ministre avait déjà déclaré, en mi-juillet, que le rôle du gouvernement algérien était de “rapprocher les avis des trois partenaires” concernés et que la phase “la plus compliquée” a été dans ce sens, dépassée.

W.Oumessaoud