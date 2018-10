<span style='text-decoration: underline;'>Inciter les opérateurs économiques à intégrer la Bourse</span>:<br><span style='color:red;'>Des exonérations fiscales prévues dans la LF 2019</span>

La Bourse d’Alger qui ne compte dans son portefeuille aujourd’hui que 5 sociétés, mais, le projet de loi de Finances de 2019 prévoit des exonérations fiscales (IRG et TVA) au bénéfice des entités économiques et des actionnaires, aux fins de dynamiser ses activités.

Lors de son passage dimanche à l’émission, l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le Directeur général de la bourse d’Alger Yazid Benmouhoub, indique que «comparativement à la taille du marché il n’existe, en effet, que cinq sociétés cotées, trois du secteur privé et deux autres du secteur public». Sur la réticence des entreprises privées à se faire coter en bourse, M. Benmouhoub avait cité auparavant, plusieurs raisons à savoir le manque de culture boursière, l’absence d’environnement et de ressource humaine spécialisée, mais surtout la surliquidité et les mécanismes d’aide instaurés auparavant, par les pouvoirs publics qui ont évincé la Bourse comme moyen de financement. L’introduction en bourse des 8 entreprises publiques, annoncée en 2013, est toujours maintenue mais n’a pas vu encore le jour.

Au Sujet des exonérations fiscales accordées par l’Etat, M. Benmouhoub souligne que lorsqu’un actionnaire acquiert des parts dans des entreprises cotées, celles-ci sont exonérées de l’IRG, lorsqu’il s’agit d’une personne physique et de l’IGS, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Il signale que la Bourse s’attache actuellement à vulgariser ses activités auprès des opérateurs économiques en dévoilant notamment les avantages qu’ils sont susceptibles d’en tirer, dans un contexte difficile en termes de financement de leurs activités.

Numériser les services de la bourse

Pour inciter des entreprises réticentes à intégrer la bourse, l’hôte de la Radio nationale, propose de leur accorder certains avantages, parmi lesquels il cite l’accès préférentiel à des marchés publics. M. Benmouhoub annonce, par ailleurs, la digitalisation dans quelques mois de la Bourse, pour permettre aux agents économiques de réaliser des achats et des ventes d’actions, sur la base d’une cotation des titres, sans cesse actualisée. Sur le sujet, il était déjà prévu que l’année 2018 devrait connaître des évolutions considérables en matière de digitalisation financière à la faveur de la modernisation des systèmes financiers des banques publiques. Il est à rappeler, que la Bourse d’Alger d’un nouveau système de cotation performant qui répond aux normes et standards internationaux de trading, est en cours d’installation au niveau de la Bourse d’Alger.

Une première phase de diagnostic avait été entamée par un prestataire espagnol, suivant les termes du cahier des charges élaboré par la Bourse d’Alger. Une seconde phase, entamée actuellement, consiste en l’implémentation des aspects fonctionnels liés à l’activité du marché boursier algérien, accompagné par une mise à niveau du cadre réglementaire. Une troisième et dernière étape qui interviendra à la fin de 2019, portera sur la mise en service du nouveau système, qui, faut-il le préciser, va permettre une dématérialisation totale des activités boursières et donner la possibilité à un plus grand nombre d’utilisations de trader directement via le Net.

Alger: Noreddine Oumessaoud