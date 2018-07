<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Des feux rouges grillés et des chaussées squattées</span>

Les chaussées de Sidi Bel-Abbès sont devenues à longueur de journée, de vrais lieux de désordres publics et une anarchie sans précédent.

Tout cela en absence de la municipalité plutôt occupée depuis plus de huit mois dans des querelles internes et en négligeant ce qui est de droit à la ville et ses citoyens. Avec les dessertes du tramway, les feux tricolores ont été installés pour régler le trafic au niveau de l’agglomération.

Sauf, pour une grande partie des conducteurs, les feux rouges sont souvent grillés.

Le comble est que dès qu’un automobiliste fait un arrêt et attend le feu vert dans le respect du code de la route, il se fait ‘mitraillé’ par des klaxons de la part de ceux qui sont derrière lui. Pour eux, il faut prendre le risque de provoquer un accident ou se faire retirer le permis de conduire par un agent de police afin qu’il les satisfait.

Ce drôle de comportement prend de l’ampleur à la Mekerra et souvent ce sont de jeunes adolescents au volant qui ne connaissent rien presque du code de la route et insoucieux des dangers qu’ils peuvent encaisser avec leurs actes dépourvus d’incivisme.

’autre volet, est celui des chaussées en état de délabrement avancé et que les taxis boudent et rien que la situation misérable que vie le quartier Cité Mimoun (Houari Boumediene), est un exemple d’indifférence qu’endurent les riverains. Des tonnes de poussières durant l’été et des tonnes de boues pendant l’hiver pour une situation qui dure depuis plus d’une décennie, comme si ce quartier relève d’une commune autre que celle de l’APC de Sidi Bel-Abbès.

Enfin, et pour certains commerçants, la chaussée est devenue un bien particulier où sont exposées les marchandises et disposées des chaises et des tables tels de terrasses de café en plein centre-ville, obligeant les piétons à se rabattre sur la chaussée et risquant leur vie devant les véhicules.

L’anarchie a atteint son summum comme l’indique la photo d’un commerçant à Sidi Djilali près du café «l’Ambiance» qui a carrément squatté une rue en plaçant son enseigne sur la route et ne laissant qu’une seule voie aux usagers de la route et cela sans être iniquité par les autorités compétentes.

M.Bekkar